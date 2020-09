Sparťanské béčko nasázelo 10 gólů. Proti Sokolovu pálili Minčev i Polidar

Matěj Polidar (24) nastoupil do přípravného duelu Sparty proti Táborsku s kapitánskou páskou • Twitter/ACSparta_CZ

Sparťanské béčko ve 4. kole ČFL deklasovalo Sokolov 10:0. Rezerva Letenských odehrála v třetí nejvyšší soutěži svůj druhý duel (první domácí) v nové sezoně, oba vyhrála s celkovým skóre 14:0. To Baník řeší opačný problém, z tří zápasů nevyválčil ani bod, nevstřelil gól a 15 jich inkasoval.

Spartu poslal už v 7. minutě do vedení Matěj Polidar. Vzápětí trefil Minčev patičkou tyč, k dorážce se ale dostal Polidar a zapsal svou druhou trefu v utkání. Do poločasu rudí přidali ještě dva góly, oba zaznamenal Daniel Turyna.

Sokolovská noční můra pokračovala i po přestávce. V 50. minutě se na hranici šestnáctky opřel do míče Jan Fortelný a míč zaplul do šibenice – 5:0. Šestou trefu přidal následně Martin Minčev, letní posila Sparty. Jako další se do střelecké listiny zapsal Vojtěch Patrák, který po hodině hry zvyšoval už na 7:0.

V 65. minutě poslal Minčev míč do vápna, ten se dostal k Fortelnému – 8:0. Devátý zásah, a svůj třetí v zápase, přidal Turyna z pokutového kopu. Konečnou podobu výsledku na 10:0 dal v 76. minutě Ondřej Novotný po centru Srdjana Plavšiče.

Výsledky 4. kola ČFL: skupina A

Sparta Praha B - Sokolov 10:0 (4:0), Admira Praha - Loko Vltavín 2:1 (0:1), Slavia Praha B - Králův Dvůr 2:2 (0:0), pen. 3:4, Plzeň B - Motorlet Praha 4:4 (2:2), pen. 4:2.

Zápas Hostouň - Příbram B byl odložen.

Tabulka: