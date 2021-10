Mladí sudí do akce! Na Plzeňsku se chytl projekt akademie rozhodčích

Probíhající sezona, před níž došlo ke zvolení nového vedení na všech úrovních, znamená pro český fotbal velkou výzvu. A velkou šanci. Na listinách rozhodčích, od nejvyšší prvoligové až po ty okresní pro nejnižší soutěže, dochází ke změnám. Do českého fotbalu se mohou zapojit i mladí rozhodčí, o což se snaží také komise v Plzeňském kraji. Ve druhé polovině září proběhla školení určená začínajícím sudím, kteří mohou rozšířit řady stávajících arbitrů.

Nový projekt akademie měl slušný úspěch. „Akademii absolvovalo 21 začínajících rozhodčích, kteří jsou v působnosti okresních fotbalových svazů,“ přibližuje člen komise rozhodčích Plzeňského kraje a rozhodčí pro Česko Miroslav Duda, jeden z garantů projektu.

Školení proběhlo pod dohledem zkušených odborníků, sudí byli rozděleni do dvou turnusů.

Došlo na výklad pravidel, praxi na hřišti, otázky ohledně legislativy FAČR a informace ke správnému vyplňování Zápisu o utkání, což je klíčový dokument posuzující případné sporné momenty na všech úrovních českých fotbalových soutěží. Vše bylo zakončené závěrečným testem.

„Jedná se o začínající rozhodčí, nováčky, nebo ty, co mají licenci C,“ upřesňuje Duda. „U těchto rozhodčích je povinnost absolvovat základní školení. Po absolvování akademie získá rozhodčí licenci A,“ dodává.

Po dlouhé covidové pauze hodně sudích ubylo, někteří už neměli chuť naskočit do víkendového kolotoče plného fotbalových zápasů. O to víc je potřeba vychovávat nové talenty, kteří dnes mají velkou šanci se na listiny dostat. Samozřejmě musí projít zmíněným školením a splňovat všechny nároky na to, aby mohli kvalitně pískat.

„Snažíme se shánět nové rozhodčí, probíhají nábory. Kdo chce začít, má možnost, stačí nás kontaktovat,“ vyzývá Duda za celou komisi, kterou vede bývalý mezinárodní sudí Miroslav Zlámal. Pro mladé adepty může být víkendové pískání také slušnou brigádou, finanční odměna plynoucí z řízení zápasů znamená příjemný bonus.