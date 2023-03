Řepka hlásí návrat: bude hrát okresní přebor. Obavy z reakcí a výše platu

V malém vesnickém klubu je téměř legendou. Na místního správce hřiště, pána v důchodovém věku, narazíte při návštěvě fotbalového areálu v Lovčicích prakticky pokaždé. Klub má v srdci. Stejně jako pražskou Slavii. Proto i on musel posvětit příchod Tomáše Řepky. „Je to zarytý slávista. Měli jsme trochu obavu z jeho reakce, ale on to vzal super. Hned říkal, že Tom je špičkový fotbalista a že se těší, až za nás nastoupí,“ popisuje Jan Fölkl.

Právě v jeho hlavě se zrodil ambiciózní nápad získat na poměry okresního přeboru luxusní posilu, kterou budou ostatní celky Lovčicím závidět. S Řepkou jezdí rybařit. Pruty nahazují na nedalekých rybnících u Roudnice a Obědovic. Sparťanská legenda čas od času dokonce přespí v jedné z chatek na břehu sloužící sportovním rybářům. Klidně zůstane dva, někdy i tři dny.

„Jednou jsme seděli u kafe. Bavili se o fotbale, o studiu trenérské licence. Tomáš se mě ptal, jak to v Lovčicích máme. Nakonec z něj vypadlo, že se mu v našem kraji líbí a že by si za nás rád zahrál,“ líčí Fölkl.

Řepka chce trénovat, studuje licenci. Šmicer se diví: To nesmíš mít blikance Video se připravuje ...

No jo, jenže angažovat Řepku, sparťanskou legendu, není jen tak. Slávisté v mužstvu by mohli mít s novou posilou problém. „U nás je ale devětadevadesát procent kabiny sparťanská,“ ubezpečuje Řepkův kamarád.

„Já jsem sparťan odjakživa. Už po narození jsem měl na zádech vytetované sparťanské barvy,“ rozesměje se Petr Hlásek, předseda klubu.

Proto s plánem získat Řepku do služeb Lovčic neměl žádný problém. Ba právě naopak. „U nás na vesnici, a samozřejmě i v okolí, to má velký ohlas. Už mně volalo několik kamarádů, že se určitě přijedou podívat. Bude to velký,“ těší se na jarní část sezony.

U hřiště budou vonět grilované klobásy, vytočí se sudy piva, bude vyprodáno, což v Lovčicích nepamatují. Na skromný stadionek se vejde pár stovek diváků. „Pětistovka? To ne. Tolik lidí bychom sem nenacpali. S návalem ale počítáme,“ říká Hlásek.

S Řepkou je pevně domluvený na všechna domácí utkání jarní části. Určitě odehraje 25. března generálku s Klamoší. Vyloučené nejsou ani venkovní starty. Druhou část ročníku začínají po podzimu desáté Lovčice na trávníku Sendražic. „Je pravděpodobné, že nastoupí,“ pokyvuje hlavou Fölkl.

Řepka nebude za Lovčice hrát jen proto, že je očarován krajem a tamními rybníky. Bude dostávat plat. S vedením klubu je domluvený na pevné taxe za každé odehrané utkání. Její výše je podle zdrojů deníku Sport a iSport.cz pět tisíc korun, jdou informace i o dvojnásobné sumě. „Nezlobte se, ale k tomu nic říkat nebudu,“ odvětí Fölkl.

Hloušek a ti další. Dluhy nasekali i Skuhravý, Řepka či Vůch Video se připravuje ...

Na vesnici u Hradce Králové panují obavy z reakcí některých fanoušků. Řepka je kontroverzní postavou českého fotbalu pověstný „blikanci“. Koneckonců během předchozího angažmá v Červených Janovicích, kde hrál po boku Romana Bednáře a Martina Jiránka, mužstvo oslabil vyloučením při jasné domácí výhře 8:2 nad Horními Bučicemi. Rozhodčí v zápise o utkání uvedl, že Řepka vůči němu použil pohoršující, urážlivá nebo ponižující výroky a gesta. V přerušené hře za stavu 2:0 pro Červené Janovice zaznělo z úst někdejšího kapitána Sparty: „Ty jsi sráč.“ Při odchodu z hřiště zase: „Ty zmrde.“ Arbitr opravdu neměl jinou volbu, než vytáhnout červenou kartu. „A nadávky opakoval asi čtyřikrát po sobě,“ stojí v zápise.

„Z reakcí fanoušků soupeře trochu obavu máme, to přiznávám. Tomáše se musím ještě zeptat, jak na něj reagovali lidé během zápasů v Červených Janovicích. Diváci jsou různí. Někdo na něj začne křičet, ať už něco ukáže, a může to vyvolat negativní reakce,“ přemýšlí Petr Hlásek. „Ale snad se nic nestane. Važme si toho, že Řepka bude v soutěži hrát,“ dodává.

Devětačtyřicetiletý bývalý reprezentant tak v Lovčicích oddálí svoji polosmrt. Přesně tak nazval období po hráčské kariéře.