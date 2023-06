Pulpit neuspěl, Sokolov padá do divize. Do druhé ligy Žižkov, nebo Domažlice

Domažlice se o premiérový postup do druhé ligy střetnou s Žižkovem • Jiskra Domažlice

Fotbalisté Žižkova zabojují o návrat do druhé ligy v baráži proti Domažlicím

Dvě nejvyšší soutěže v současnosti vrcholí baráží o FORTUNA:LIGU, v níž bojují dva celky z první a dva ze druhé ligy. Jak to ale vypadá ještě níž? Česká fotbalová liga rozdělená na dvě skupiny má dva jasné vítěze - Viktorii Žižkov a Domažlice, kteří si to rozdají o postup. Kdo dvojzápas v baráži vyhraje, doplní ve druhé lize vítěze MSFL Kroměříž. Úplně jiné starosti ale měl Sokolov, s nímž záchranářskou misi nezvládl známý trenér Martin Pulpit. Ještě nedávno druholigový klub tak padá dokonce do divize.