Mašek (28) ukončil kariéru a stal se trenérem. Povede béčko Příbrami

Mašek se zapsal do historie v posledním kole sezony 2010/11, ve kterém pomohl Příbrami k vítězství 2:0 v Ostravě. Debutem ve věku 15 let, 10 měsíců a 18 dní překonal o devět dní tehdejší rekord Pavla Mezlíka.

Šikovný ofenzivní záložník následně zamířil do Hamburku, kde se ale do prvního týmu neprosadil. Po krátkém angažmá v nizozemském Cambuuru se Mašek vrátil do Čech a nastupoval za Bohemians 1905, Mladou Boleslav, Zlín a Jablonec. V první lize zasáhl do 121 zápasů a dal 18 branek.

V lednu se Mašek vrátil do druholigové Příbrami, během jarní části ale odehrál už jen 211 soutěžních minut. Ve středočeském klubu bude nyní pokračovat v roli trenéra divizního B-týmu.

„Zdraví mě zastavilo, takže teď končím. Nevím, jestli to definitivní, ale momentálně ano. Fotbal budu hrát na nějaké výkonnostní úrovni. Samozřejmě mě čekají i jiné povinnosti,“ těší se na trenérskou výzvu Mašek.