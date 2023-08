Vymyšlená penalta a konec. Řezník Paták byl vyřazen z listiny rozhodčích

Paták podle komise v nezvykle dlouhém nastavení první půle chybně nařídil penaltu poté, co českobudějovický Jakub Pařízek ve vápně čistě obral o míč domácího záložníka Filipa Kouteckého. Z pokutového kopu Miroslav Horák v 10. minutě nastavení zvýšil na 2:0, zápas nakonec skončil 2:1. Paták navíc avizoval, že nastaví jen tři minuty a do zápisu o utkání nesprávně uvedl, že druhý gól padl v páté minutě nastavení, což komise považuje za pokus o podvod.

„Dostal jsem video ještě hodinu předtím, než se objevilo na sociální síti. Když jsem video viděl, moje první myšlenka byla okamžitě (Patáka) vyhodit,“ prohlásil Špoták. „Pevně věřím, že disciplinární komise to nesprávné uvedení informací do zápisu ohodnotí jako podvod,“ dodal Špoták, který je také hejtmanem Plzeňského kraje (Piráti).

Komise podrobně vyhodnotila videozáznam a zprávu delegáta. Ten uvedl, že Paták do zápisu napsal skutečnosti, které nekorespondovaly s tím, co se dělo na ploše. Na škále hodnocení od šestky do desítky udělil bývalému prvoligovému sudímu známku 6,8 a jeho výkon označil za neakceptovatelný.

V hlavní roli Paták. Sestřih sporných momentů ze závěru 1. poločasu zápasu ČFL Video se připravuje ...

Patákovu reakci komise ani vedení FAČR podle Špotáka nemá. „Pro nás i veřejnost byla situace tak evidentní, že vyjádření rozhodčího Patáka pro nás nebylo podstatné,“ poznamenal Špoták.

Vedení FAČR uvedlo, že dnes dostalo od společnosti Fortuna informace o podezřelých sázkách na utkání. Asociace chystá trestní oznámení na neznámého pachatele, její předseda Petr Fousek podá podnět k etické komisi a případem se také bude zabývat na nejbližším zasedání výkonný výbor.

„Hovořil jsem na toho téma i s předsedou FAČR Fouskem. Zaregistroval jsem samozřejmě i informace médií, že v utkání mohlo jít o zapojení do sázek, počtu vstřelených branek a podobně. Tyhle věci nepřísluší naší komisi, ale samozřejmě to vnímáme a FAČR se tomu určitě bude věnovat,“ uvedl Špoták.

Sám o rezignaci neuvažoval. „Beru to jako selhání jednoho člověka. Z celého videozáznamu vidíte, že to byla sólo akce. Mrzí mě to, protože ohledně práce s rozhodčími se za poslední dva roky udělal ohromný kus práce. Moje rezignace nepřipadá v úvahu, protože bychom zahodili desítky věcí, které se povedly,“ uvedl Špoták.

Paták během 13 sezon v první lize odřídil jako hlavní sudí 185 zápasů a na mistrovství Evropy 2016 ve Francii působil jako brankový sudí. V červenci téhož roku ho komise rozhodčích pod vedením Poláka Michala Listkiewicze kvůli několika kontroverzním rozhodnutím vyřadila z listiny pro první a druhou ligu, od té figuroval na listině amatérské soutěže. Na jaře byl ze zdravotních důvodů omluven. Rovněž působil v příbramském klubu jako sportovní ředitel.

„Od předloňské valné hromady a změny, kdy rozhodčím začal šéfovat pan Příhoda, Paták odřídil 21 utkání dospělých a několik desítek utkání mládeže,“ uvedl Špoták. „Po celou dobu, co jsem předseda ŘKČ, byl rozhodčí Paták hodnocen delegáty velmi dobře,“ doplnil předseda Řídící komise pro Čechy Martin Drobný.

Podle komise rozhodčích se v nedělním utkání stala ještě jedna chyba. Ve 42. minutě druhý asistent rozhodčího Lukáš Kříž za stavu 1:0 nesprávně odmával ofsajd. Paták si signalizace podle komise všiml pozdě a Jihočeši zakončil akci gólem, který neplatil. Komise to označila za chybu a delegát dodatečně snížil Křížovi známku na 7,9.