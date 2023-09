SESTŘIH: Slávistky jako vládkyně Prahy. Spartu porazily počtvrté v řadě

První derby pražských „S“ v nové sezoně je za námi! Dva týdny před ultimátním šlágrem fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Slavií svedly ostrou bitvu jejich ženské kolegyně. Domácí Sparťanky navíc měly svým rivalkám co vracet. V závěru minulé sezony totiž prohospodařily výrazný náskok v tabulce a musely se v konečném zúčtování sklonit právě před dámami v červenobílých dresech, které kromě ligového titulu také oslavily zisk domácího poháru. Jenže se znovu radovaly sešívané, tentokrát po výsledku 1:0.

Navrch přes léto došlo mezi oběma stranami k odpálení dynamitu v podobě přestupu slávistické opory Terezy Kožárové do Sparty. Ta přitom gólem pomohla ke skalpu sparťanek při posledním finále poháru. O emoce tak bylo postaráno už před úvodním výkopem. A právě útočnice Kožárová při napadání chvíli před poločasovou pauzou nevybíravě zajela do bývalé spoluhráčky a kapitánky slávistek Diany Bartovičové. Vysloužila si za to žlutou kartu, stejně jako brankářka Slavie Olivie Lukášová, jež po ní vystartovala a nekompromisně jí vyčinila.

Lukášová, talentovaná gólmanka, u níž se spekuluje o zájmu ze zahraničí, měla na Kožárovou políčeno už delší dobu. „Přestup do Sparty byl její volbou. Ale nahradíme ji, máme další stejně kvalitní hráčky, jako byla Kožu,“ tvrdila na předsezonní tiskové konferenci. Až její slova krotil předseda Jaroslav Tvrdík. „Ženský fotbal je u nás specifický, jsou tu reálně čtyři top týmy a dva (Sparta a Slavia), které mohou hráčkám dát odpovídající odměnu. Kožárové jsme novou smlouvu nenabídli, logicky šla proto do Sparty,“ popisoval tehdy boss, jenž si ženská derby nenechává osobně ujít a nejinak tomu bylo v sobotu, kdy fandil přímo z tribuny na Letné.

Pražské celky dlouhodobě nemají v tuzemsku konkurenci, soupeřky brutálně drtí víkend co víkend a podle očekávání vstoupily úspěšně i do tohoto ročníku. Oba čeká kvalifikace Ligy mistryň, do ní zasáhne i Slovácko.

V lize je ale po čtyřech kolech teď už stoprocentní pouze Slavia. Ta zase „vykradla“ Letnou a v součtu s pohárem porazila Spartu počtvrté v řadě. O tříbodovém zisku rozhodla čtvrt hodiny před koncem Martina Šurnovská poté, co uklidila balon s chirurgickou přesností k tyči mimo dosah brankářky Krzyzaniakové.

Slávistky si vypracovaly více šancí. Hodně blízko byla Molly McLaughlinová a hlavou orazítkovala břevno. Kromě dalších pokusů autorky vítězné trefy Šurnovské slušně pálila taky Růžičková. Brankářka Slavie Lukášová se nejvíc zapotila v nastavení, když přes ni přepadla atakující Paulenová. Naopak o tvrdé zákroky nouze nebyla. Tyhle dámy si rozhodně nešly na trávník vypít odpolední kávu. To dokumentoval břitký skluz Keeneové na Johnsonovou. Srdce fanouška defenzivního fotbalu by zaplesalo po parádním odzbrojení Růžičkové od Dědinové, po němž slávistka marně žádala penaltu.

Napínavý part sledovalo 1787 diváků, přičemž pořadatelé věřili, že by se nyní mohli přiblížit hranici čtyřtisícového publika. Nadstandardně horké počasí ovšem vybízelo spíše k návštěvě plovárny. Zdaleka tak v rámci derby nebyla dorovnána návštěva necelých šesti tisícovek z letošního března a rekordem nadále zůstává čtyři roky stará cifra 6 882 z duelu Ligy mistryň mezi Slavií a Bayernem.