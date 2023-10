Další podivná penalta v nižších soutěžích. Písknul ji rozhodčí Drábek

Nebyla to Patákova, tedy nulová penalta. Ale podezřelá byla jistě. V divizi C ji v sobotu písknul jiný kontroverzní rozhodčí Drahoslav Drábek. „Obránce útočníka kopl,“ trvá si na svém. Komise rozhodčích však bude situaci posuzovat.

V divizním utkání Vysoké Mýto–Velké Hamry (3:4) spadl v 63. minutě v pokutovém území po souboji s domácím Jaroslavem Hlavsou útočící hráč. Sudí Drábek neváhal a písknul penaltu, z níž hosté zvýšili na 4:2.

Ze záznamu se zdá, že Hlavsa nejprve čistě odehrál míč, a pokud se dotkl soupeře, tak až následně. Penalta? Spíš ne. Drábek však vidí situaci jinak a svůj verdikt obhajuje. Redakci Sportu poskytl svůj pohled a trval na jeho uceleném popisu.

Tady je.

„Možná dokážu pochopit toho člověka, který se podívá na souboj hráčů pořízený z kamery, ze které byl pořizován videozáznam z utkání. Ta je na stadionu s atletickou dráhou ve Vysokém Mýtě umístěna na tribuně ve vzdálenosti více než sto metrů od místa souboje na fotbalové hrací ploše. Navíc v takovém postavení obou hráčů, že se mu z daného souboje nebude zdát nařízení pokutového kopu oprávněné. Domácí obránce při tomto souboji sice pravou nohou zahrál míčem, ale přitom zároveň kopl touto pravou nohou útočníka hostů tak, že podrážkou kopačky došlápl ze strany do oblasti kotníku pravé nohy soupeře a tím přivodil jeho pád na hrací plochu. Od souboje hráčů v pokutovém území jsem byl ve vzdálenosti do patnácti metrů v takovém pozičním postavení, že jsem měl o herní situaci jasný vizuální přehled, a proto jsem ihned nařídil pokutový kop. Nedovolený zákrok obránce domácích, tedy kopnutí, došlápnutí, vyplynul z jeho nešikovnosti a nedostatečné předvídavosti. Jak jsem již uvedl, měl jsem lepší postavení a do souboje jsem dobře viděl, na rozdíl od umístěné kamery, na které obránce zakrývá svou postavou útočníka. Veřejnost si to potom opakovaně na videozáznamu muže zpomaleně detailně pustit. Už jenom snad taková drobnost, že z mého postavení a vzdálenosti od souboje byl navíc slyšet při kopnutí obráncem kontakt s nohou útočníka.“

Pro úplnost, také Vysoké Mýto kopalo penaltu, v 86. minutě z ní snížilo na konečných 3:4. Také ta prý měla být podivná.

Vysoké Mýto–Velké Hamry 3:4 (1:2) Zápas divize C, hráno 30. září 2023.

Rozhodčí: Drahoslav Drábek – Jan Kvaček, Michal Depeš. Delegát: František Vaniš.

Branky: 32. Štěpánek, 55. Dvořák, 86. Tomášek z pen. – 16. Svrček, 23. Munzar, 48. vyčítal, 64. Linka z pen.

Drábkův verdikt se určitě dostane na stůl komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy, pod niž sudí v divizích spadají. „Je to jedna z mnoha věcí, kterým se budeme na jednání komise zabývat. Postup bude stejný jako vždy. Čekáme na zprávu delegáta a všechny dostupné videozáznamy,“ říká předseda komise Rudolf Špoták.

Delegát, v tomto případě František Vaniš, má na zprávu čas do pondělní půlnoci, komise zasedá během úterý, kdy také oznámí svůj verdikt.

Drahoslav Drábek je známý sudí s prvoligovou minulostí. Svůj poslední zápas v nejvyšší soutěži odpískal v dubnu 2013. Byl to známý zápas České Budějovice–Příbram (0:1), v němž sudí nařídil jednu z nejznámějších penalt české historie, zcela smyšlenou. Tehdy přišlo okamžité vyřazení z profesionální listiny a přestup o patro níž. Tam je Drábek dosud.

Například v září 2022 v utkání Zápy–Jablonec B (2:1) odpustil domácím červenou kartu, přestože se kapitán Záp dvakrát či třikrát prošel po ležícím hráči Jablonce, navíc vítězný gól padl v nastavení z podezřelé penalty. Drábek poté až do konce podzimu nedostal delegaci. Pod novou komisí už zase píská.