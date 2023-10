V nižších soutěžích se to mele. Flastr za zlomený nos sudího i výhrůžky

Pěst v obličeji a výhružky

Kdo zavítal v poslední zářijový den do Hejtmánkovic na Náchodsku k duelu okresního přeboru proti Zábrodí, byl svědkem jisté boxerské vložky. Hosté vedli a jejich hráč Jiří Dvořáček dokonce v zápase skóroval. Přesto neudržel nervy na uzdě, když mu v 51. minutě muž s píšťalkou Pavel Mareček udělil druhou žlutou. Dvořáček sudího udeřil pěstí, jenže celý incident měl dohru, jak říká předseda výkonného výboru Okresního fotbalového svazu (VV OFS) Náchod Petr Vítek.

„Rozhodčí Mareček situaci vyhodnotil jako inzultaci a ukončil zápas. Místo toho, aby ten hráč uznal svou chybu a šel se mu omluvit za zkrat, tak sudímu poté vyhrožoval, že si na něj počká, protože dostal málo, když mu ani neteče krev. Z tohoto hlediska se celá záležitost posuzovala. Byť nedošlo k vážnému zranění, které by vyžadovalo neschopenku arbitra, přistoupili jsme k nejvyššímu možnému trestu pro hráče, což je zákaz činnosti na dva roky a deset tisíc korun pokuty.“

Dvořáček si tedy oficiálně v Česku dva roky do meruny nekopne. Fakt je ten, že sáhnout na rozhodčího by mělo být v každé kultivované společnosti tabu. Dotyčnému jednoznačně uškodilo jeho chování poté, co sudí zápas ukončil. „On v podstatě zničil sobotu domácím i hostům, když to takhle řeknu. Takové hráče na hřišti nechceme. Vždyť na fotbal chodí i rodiny s dětmi, děláme to pro zábavu,“ doplnil Vítek a přiznal, že ze současného stavu je mu smutno. „Těch negativních projevů ve fotbale je příliš. Na to, že je začátek sezony a vlastně se zatím o nic nehraje, tak kroutím hlavou. Za třicet let ve fotbale, jsem tohle nezažil.“

Zlomený nos

Horší případ se odehrál na Kladensku, kde v utkání IV. třídy mezi celky Pozdeň B a Kačice hráč hostí Kamil Bašta hlavičkou zlomil nos rozhodčímu Petru Kindlovi. Utkání bylo okamžitě ukončeno a Kindl byl převezen k lékařskému ošetření. Případ dokonce řeší policie.

„Nechápu to, byl to klidný zápas, než došlo na tvrdší střet rameno na rameno. Udělil jsem