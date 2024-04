Ze Zlína na srazy do Karibiku! Mám velké plány, říká Kajmaňan Nevěřil (17)

Jakube, povyprávějte ve zkratce váš nevšední příběh.

„Rodiče se na Kajmany přestěhovali z Londýna za prací, oba pracují ve financích. Tamní život je jiný než v Česku, rozhodně pomalejší, všechno je blíž, pořád pěkné počasí. Jen sem tam hurikán nebo malé zemětřesení. Na druhou stranu jsou tam omezené možnosti. Hlavně co se týká sportu, protože je ostrov malý.“

Kdy jste začal s fotbalem?

„Brzy, kolem čtyř let. Ale ze začátku to bylo ve spojení s mnoha jinými sporty, vyzkoušel jsem skoro všechny. Rodiče jsou zastánci všestrannosti. Až kolem jedenácti jsem se zaměřil na fotbal a tenis a poslední dva roky se už věnuju jenom fotbalu. Na Kajmanech je to hodně rozšířený a nejpopulárnější sport.“