Csaplár je zpět, vzal laso z ČFL: Mohl jsem do zahraničí, ale tohle má smysl

Trénoval v Řecku, Polsku, ve Spojených arabských emirátech. Byl ve Slavii, s Libercem porazil AC Milán. Teď přijal novou výzvu z ČFL. Není to málo? „V Příbrami jsem před lety trénoval třetí a druhou ligu, byl jsem v 1. A třídě i B třídě. Nedívám se na to z pohledu, zda jsem zvyklý na vyšší úroveň. Zkrátka pokaždé se rozhodnu jít tam, kde mi to dává smysl. Tady ho vidím,“ vypráví Csaplár pro deník Sport a web iSport.cz.

„Dostal jsem zajímavou nabídku, která měla hlavu a patu. Měl jsem také možnosti ze zahraničí, ale rozhodl se pro tento krok. Očekávám radost a hezký fotbal, který zvedne návštěvnost na stadionech,“ pokračuje 61letý rodák z Ostrova nad Ohří.

Vzít laso z ČFL vypadá na první pohled zvláštně. Jenže kolují zvěsti, že by českolipští rádi zrenovovali svůj stadion, čímž by v budoucnu splňovali parametry pro účast ve druhé lize. V Máchově kraji se proto možná rodí něco nového a velkého. Zatím se však po bídném startu, jenž korunoval debakl 0:5 v Ústí nad Labem před více 1 500 diváky, Csaplárova družina krčí na posledním místě tabulky. „Můžeme hrát rozhodně lépe. Tohle, co zatím předvádíme, se nám nelíbí. Ale posouváme se, jdeme dál. Jsme na začátku, přebudováváme řadu věcí, o plánech a ambicích zatím mluvit nemůžeme,“ nevěší hlavu zkušený stratég.

Csaplár je sportovním ředitelem. „Dohlížím na celý klub, to znamená na malé děti, žáky, dorostence nebo áčko. Řeším přípravu, vybavení, podmínky, tréninkové pomůcky i výběr hráčů,“ popisuje své úkoly a nastiňuje přesah své funkce.

Přestože asi žádného fotbalistu z českolipského kádru široká veřejnost nebude znát, ve strukturách klubu kromě Csaplára figuruje další slavné jméno. Jiří Štajner, jenž dělá asistenta Pavlu Hradiskému. A že toho Csaplár se Štajnerem v Liberci při dávných pohárových jízdách zažili… „Občas na to zavzpomínáme, ale je to prakticky dvacet let zpátky, takže se už o tom moc nebavíme,“ mávne Csaplár rukou nad legendárními výhrami v Poháru UEFA nad Celtou Vigo, Mallorcou či Lyonem.

Tehdejší drzý výjezd po Evropě ukončila Liberci Borussia Dortmund s Janem Kollerem a Tomášem Rosickým. I dnes mají čeští fanoušci žně a nechybí moc od účasti hned dvou tuzemských klubů v Lize mistrů. To Csaplár, tradiční kritik fotbalových poměrů u nás, kvituje.

„Domácí kluby se určitě vydávají na dobrou cestu, pohárový koeficient ukazuje jasná čísla. Otázkou je, do jaké míry klubová scéna koreluje s českým fotbalem. Pro mě český fotbal znamená reprezentace a viděli jsme výsledek na EURO. Klubový fotbal je něco jiného a bohužel vidíme jasné rozdíly mezi ním a národním týmem,“ uzavřel svůj pohled břitkým jazykem Csaplár.