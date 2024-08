FAČR hodnotí EURO: Nejsme trendy, trenér bez výtek. Co kauza Sadílek?

Výkonný výbor FAČR hodnotil české počínání na EURO... • FOTO: Blesk: Tonda Tran, P. Mazáč (Sport) Evropskému šampionátu dávno odzvonilo. Jelikož česká reprezentace v Německu neuspěla, čekalo se o to víc na dnešní vyjádření Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR. Na tiskovou konferenci kromě předsedy Petra Fouska dorazil i trenér reprezentace Ivan Hašek a technický ředitel FAČR Erich Brabec. Zásadní vyjádření přináší deník Sport. Trenér Ivan Hašek poměrně dlouho seznamoval přítomné novináře s vypracovanou analýzou, která byla velmi detailní v porovnání s několika dalšími ligami a reprezentacemi typu Rakouska, Švýcarska či Dánska. Co z nich například vyšlo? „Obstojíme třeba v naběhaných kilometrech a silových aspektech. Na EURO jsme nejvíc centrovali, i když od toho se vlastně ustupovalo. Ostatní týmy se to snaží řešit kombinačně, my to tam vypustíme a z toho je pak daleko víc ztrát. V práci s míčem zaostáváme a v individuální technice máme problém,“ pravil šéf lavičky české reprezentace. Zároveň podotkl, že individuální kvalita je potíž napříč věkovými kategoriemi, nejde jen o bolístku seniorské reprezentace. Tak došlo na objevení kola a jedeme dál…

Co výkonný výbor vytknul realizačnímu týmu Ivana Haška po EURO? A bylo na stole jeho případné odvolání? Fousek: „Rozhodně diskuze o trenérovi nebyla na pořadu dne, protože má dlouhodobou smlouvu. Nepoužil bych slova, že Výkonný výbor něco vytknul. Výkonný výbor se zabýval analýzou, kterou trenér předložil. Trenérovi jsme nic nevytýkali. Všichni bychom si přáli, aby turnaj dopadl líp. Realita byla taková, jaká byla. Musíme se z toho poučit. To bylo hlavní a stěžejní pro úterní jednání.“ S předsedou Fouskem (vlevo) vychází Ivan skvěle • Foto Profimedia.cz

Češi šli proti trendům moderního fotbalu. Co se dá tedy změnit? Brabec: "Pro mě je hlavním výstupem a cílem transfer do vzdělávání trenérů. To je něco, co my můžeme přímo ovlivnit. Ti trenéři pak působí v klubech a tam už my jako asociace nedohlédneme, jaké hráče si vybírají do mládežnických i dospělých kategorií. Trenéry ale ovlivnit můžeme. Musíme se jim daleko více věnovat a podporovat je v růstu. Osobně si nemyslím, že jsme na tom úplně špatně. V některých kategoriích jsme schopni konkurovat i v mezinárodním měřítku.“ Zklamaní čeští fotbalisté v čele s Tomášem Součkem • Foto Michal Beranek / Sport

Je cesta hledat nové tváře, které umějí hrát 1 na 1, nebo „nutit“ některé hráče, aby zkoušeli něco, co jim není ve hře přirozené? Hašek: „V některých věcech nejsme trendy. Máme hráče typologicky jiné. Co by jiné týmy daly za to, kdyby měly některé hráče našeho ražení a kdyby měly takovou bilanci při standardních situacích. Za rok, za dva může být trend zase jiný. Logicky se mění. Řekl bych, že věci, ve kterých jsme nahoře, musíme pracovat, abychom se ještě zdokonalili a přidat v tréninku ve věcech, které nám scházely. Abychom hráli kombinačně třeba proti Španělům, na to momentálně nemáme, ale můžeme uspět našimi silnými stránkami.“ Trenér nároďáku nesplnil první velký úkol • Foto Profimedia.cz

Jak se bude řešit pozice manažera reprezentace? Fousek: „Znáte historii s Pavlem Nedvědem. Těsně před jmenováním nabídku odmítl. Rozhodli jsme se tak, že funkci neobsadíme a kompetence manažera rozdělíme mezi trenéra, jeho asistenty, technického ředitele Ericha Brabce, vedoucího mužstva Michala Černého, mě a generálního sekretáře. Chci zdůraznit, že nebylo nic zanedbáno. Jsme toho názoru, že bychom tu funkci chtěli obsadit. Jednáme s několika kandidáty. Chtěli bychom mít jasno do konce srpna. A rád bych uvedl na pravou míru, že Karel Poborský nedostal přímou nabídku. Diskutovali jsme o možnosti jeho potenciálního angažmá, ale věděl, že kandidátů je víc a jednání probíhají. On svou reakci medializoval, ale další jména nechceme medializovat, dokud proces nebude dokončen. Pak to určitě uděláme.“ Petr Fousek na soustředění české reprezentace • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jaroslav Veselý bude pokračovat jako asistent trenéra reprezentace? Hašek: „Ano, jsem rád, že zůstává a Bohemians nám vyšli vstříc. Považuju ho za jednoho z nejprogresivnějších mladých trenérů v České republice. Spolupráce nám funguje. Jedinou změnou bude pozice kondičního trenéra, protože Francouz Nicolas Dyon je vázán smluvně v Mönchengladbachu. Během reprezentačních přestávek nemají tolik reprezentantů, takže musí zůstávat v klubu. Do budoucna je připraven pomoci. Myslím si, že byl oživením pro nároďák.“ Fousek: „Chci poděkovat všem klubům, které mají ve svých řadách členy realizačního týmu reprezentace. Jsou to taky Matúš Kozáčik z Plzně či Radek Černý ze Slavie. Má to také své výhody pro reprezentaci.“ Realizační tým české reprezentace na tréninku na přípravném kempu v Rakousku před EURO: (zleva) asistent Jaroslav Köstl, hlavní trenér Ivan Hašek, analytik Miroslav Soukup a asistent Jaroslav Veselý • Foto Pavel Mazáč / Sport

Došlo k řešení „kauzy Sadílek?“ Před EURO bylo řečeno, že se celá událost bude řešit po šampionátu. Bude mít nějaký personální dopad? Fousek: „Vyjádřili jsme se k tomu naposledy den před přípravným zápasem se Severní Makedonií. Realizační tým to tehdy vyřešil tak, jak to vyřešil. Následovala omluva trenéra, takže v úterý jsme se k tomu již nevraceli. Vyzdvihnul bych z toho jen to, že EURO ukázalo, že Sadílek nám chyběl. Bylo to oslabení mužstva i jeho osobní lidské neštěstí.“ Sadílkovu nehodu na tříkolce maskovali cyklistikou • Foto Sport - Michal Beránek