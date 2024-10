Napadení sudí, 7 červených i výhružka smrtí? Prý jen urážka: Plešatý zm*de

Divoký je západ, v českém fotbale třeba i sever. V nedělním zápase I. B třídy Sokol Údlice–Duchcov (3:3) viděl hostující tým celkem sedm červených karet, z toho pět během zápasu – jedna pro trenéra – a dvě po utkání. V sedmi se ještě smí duel dohrát, ovšem to se stejně nepovedlo. Hráč hostí inzultoval asistenta a hlavní rozhodčí utkání v páté minutě nastavení ukončil.

Spouštěčem hřmotného finále se stal vyrovnávací gól domácích, za které mimochodem nastoupil i kontroverzní funkcionář Zdeněk Vaňkát. Branka padla v čase 90+5, to už hosté dohrávali v devíti, pokaždé za dvě žluté karty. Ihned poté se na hlavního sudího Tomáše Saiferta seběhli hráči Duchcova, na pomoc přiběhli oba asistenti, první Jakub Arnošt a druhý Radek Krutina.

A přišla třetí červená. Podle zápisu ji dostal kapitán Václav Tichý za toto: „Hrubé nesportovní chování, urážky R a AR2 ty zmrde já tě napálím a následně chytl AR2 pod krkem.“

Tím se situace neuklidnila, spíš přiostřila. Hlouček hostujících hráčů nadále postával u všech tří rozhodčích, až Tomáš Fau strčil do druhého asistenta, který se skácel k zemi, kde zůstal poměrně dlouho ležet.

Další červená karta a okamžité ukončení utkání. Zápis okamžik popisuje takto: „Hrubé nesportovní chování, inzultace rozhodčího, fyzicky prudce strčil do AR2. Do ramena s následným pádem AR2. Před udeřením AR2 kopl AR1 do nohy. Po utkání vykopl dveře a řval ty zmrde plešatej, já si tě najdu a zabiju tě.“

Pro úplnost, zápis rovněž uvádí, že Fau byl před inzultací sudího na hřišti napaden divákem pěstí.

Duchcov podal následně protest, a to z důvodu pochybení rozhodčího. „Utkání od začátku bylo tendenčně řízeno v neprospěch FK Duchcov, primárně druhým asistentem a hlavním rozhodčím. Jednoznačné auty, které byly nesmyslně otočeny, ofsajdy, fauly, otočený roh/odkop od brány. Neudělená červená karta po hrubém faulu na Fišera v druhém poločase, neodpískaný faul na Phana, po kterém následoval odpískaný faul Barnata. Neuznaný regulérní gól Fišera po vymyšleném ofsajdu prvního asistenta. Jasně zkonstruované vyloučení Barnata i Holubičky (druhé žluté karty). Rozhodčí zápas jednoznačně nezvládli a jejich arogantní chování na hřišti přispělo velkou měrou k celému incidentu a následné dohře,“ píší hosté.

Protest má i pikantní detaily. Například Václav Tichý tvrdí: „Vyjádření v zápise absolutně nesouhlasí. Řekl jsem druhému asistentovi plešatý zmrde. Určitě jsem nikomu nevyhrožoval násilím. Asistenta jsem pod krkem nedržel, je to naprostý výmysl.“

Tomáš Holubička uvádí: „Druhá žlutá karta byla udělena za to, že se mne druhý asistent zeptal: Máš se mnou problém? Odpověděl jsem ANO a následovalo upozornění směrem k hlavnímu rozhodčímu a následovala druhá ŽK a mé vyloučení. Uvedená slova v zápise jsem neřekl.“

Stanislav Fišer: „Vyjádření v zápise nesouhlasí, řekl jsem asistentovi, že si ho najdu a že vím, kde bydlí bez dalšího komentáře. O vyhrožování smrtí nepadlo ani slovo z mé strany. Naopak jsem byl chycen protihráčem pod krkem a sražen na zem na půlce hřiště v době, kdy probíhal incident v rohu hřiště.“

Tomáš Fau potvrzuje své nadávky, ovšem rozporuje napadení prvního asistenta, v případě druhého asistenta prý šlo pouze o lehké strčení.

Duchcov se nicméně za své chování omlouvá a čeká, jak s případem naloží disciplinární komise.

Jak šly červené karty

60. Tomáš Holubička

70. Jan Barnat

90+5. Václav Tichý

90+5. Tomáš Fau

po utkání: Stanislav Fišer, Tomáš Zoubek, trenér František Macháček

Podívejte se na celý incident v závěru videa