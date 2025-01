Fotbalisté Lipska oslavují gól do sítě Bayernu Mnichov • Profimedia / ČTK / imago sportfotodienst / motivio

Fotbalisté třetiligového Baníku Most-Souš • FK Baník Most Souš

Velká výzva pro Horváthův Most: v přípravě ho čeká bundesligové Lipsko • koláž iSport.cz

Dost možná nejatraktivnějšího soupeře ze všech českých fotbalových týmů v zimní přípravě potká třetiligový Baník Most-Souš. A to nebude muset ani odjet na zahraniční soustředění. V úvodním přípravném duelu na jarní část sezony totiž svěřenci trenéra Pavla Horvátha poměří síly s účastníkem Ligy mistrů a čtvrtým celkem bundesligy z Lipska!

Pro hráče Mostu pravděpodobně půjde o životní zážitek. Devátý celek ČFL – skupiny B vyjede do špičkové akademie Red Bullu a v tamním tréninkovém centru, které mimochodem v létě ochutnala česká reprezentace během EURO, poměří v pondělí 6. ledna síly s týmem, který má ve svém kádru několik hvězd evropského formátu.

I když je otázkou, zda Benjamin Šeško či Loïs Openda skutečně nastoupí, protože Lipsko by mělo na hřiště vypustit především členy širšího kádru, testované hráče a talentované dorostence.

Přestože Most a Lipsko od sebe dělí pouze 170 km, Severočeši do Německa vyrazí už den předem. V prostorách akademie absolvují večerní trénink a v pondělí od 11.00 vyrazí do akce.

Především na mládežnické úrovni se Most s kluby ze sousedního Saska utkává poměrně často a udržuje také přeshraniční spolupráci s německým Chemnitzem.

Zápasy Lipska s českými kluby přesto nejsou úplně výjimečné. V roce 2023 se s „rudými býky“ hned dvakrát utkala Mladá Boleslav. Nejprve sice prohrála 0:4, později ale Lipsko porazila 4:2, a to v sestavě Lipska nechyběl například nizozemský reprezentant Xavi Simons. Německým odborníkům se zároveň líbil výkon Vasila Kušeje.

Hned několik zkušeností s Lipskem má Dukla. V roce 2018 prohrála jen 0:2, a to v té době za nováčka bundesligy hrál jistý Dayot Upamecano (dnes opora Bayernu).

Na konci ledna 2016 do Lipska vyjely Teplice. S tehdy ještě druholigovým německým celkem padly 0:5. „Byli jsme těžkopádní a přesvědčili se, že byl velký rozdíl v rychlosti práce s míčem," hodnotil tehdejší trenér Teplic David Vavruška. Jak dopadne Most?