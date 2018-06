Evropská liga: Spartu čeká srbská Subotica, nebo severoirský Coleraine

Sparta byla při losu mezi nasazenými celky a proti oběma soupeřům, které zápasy prvního předkola čekají 12. a 19. července, bude jasným favoritem. Coleraine čeká sice osmé vystoupení v evropských pohárech, poloamatérský severoirský celek ale ještě ani jednou nepřešel přes první předkolo.

Naopak Spartak Subotica čeká teprve druhý start na evropské scéně. V pohárech si čtvrtý tým uplynulého ročníku srbské ligy zahrál dosud pouze v ročníku 2010/2011, kdy vyřadil lucemburské Differdange, ale pak i přes domácí výhru 2:1 vypadl s Dněpropetrovskem.

Sparta do Evropské ligy vstoupí o kolo dřív než před rokem, kdy ve třetím předkole vypadla po výsledcích 0:2 a 0:1 s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenský tým tehdy vyřazením odstartoval velmi nepovedenou sezonu, ve které navzdory příchodu řady zahraničních posil obsadil v nejvyšší domácí soutěži až páté místo.

„S losem jsem spokojený, vždycky jsem rád, když si můžu zahrát zpátky doma v Srbsku. Doufám, že to dopadne lépe než před rokem," řekl pro klubový web Vukadin Vukadinovič. „Pokud to dopadne tak, že pojedeme do Srbska, tak jsem s tím velmi spokojený. Pevně věřím, že to je soupeř, kterého porazíme,“ reagoval Srdjan Plavšič, který za Suboticu v minulosti působil.

„Od doby, kdy jsem tam hrál, uplynuly tři roky a Spartak se dost proměnil, zůstali tam jeden nebo dva hráči. Fotbalové prostředí je tam ale kvalitní a rozhodně není náhoda, že skončili čtvrtí v lize. Svou kvalitu Spartak má,“ dodal 22letý křídelník.