Jsem spokojený s naší prezentací, ale mrzí mě finální fáze, hodnotil Jílek

O největším rozdílu mezi týmy

„Dvojzápas ukázal i naši kvalitu a ochotu pracovat, poměřit se s favorizovaným soupeřem. Na druhou stranu odhalil naše nedostatky, ať už ty týmové nebo jednotlivce. Je blbost říct, že po výsledcích 0:1 a 0:3 jsem spokojený. Nesmysl. Pokud chcete uspět s tak kvalitním soupeřem, nesmíte dělat chyby. A my jsme dostali gól ze standardky... A taky musíte proměnit šance. V tom dvojzápase jsme měli možná sedm šancí, se kterými by soupeř naložil úplně jinak. Třeba Kuba Plšek měl ve druhé minutě na noze čistou gólovku. Kdyby ji dal, celé by se to vyvíjelo úplně jinak. Pak se soupeř dostal do vedení a bylo to obrovsky složité. Navíc je hnali fanoušci.“

O zařazení mladého Jana Kotouče

„Řekli jsme si, že jestli má ukázat kvalitu, je tohle ideální zápas se poměřit. Hodně lidí to asi bralo za příliš velký risk, ale rozhodl jsem se tak. Honza se s tím popasoval dobře a v rámci možností to utkání odehrál velmi slušně.“

O brzkém střídání Plška s Kalvachem

„V tu chvíli jsme už hodně vytěžované hráče chtěli malinko pošetřit. Hlavním důvodem však byl můj pocit, že Plša ani Kalvi rychlostně nestíhají tempo hry. Potřebovali na všechno moc času, proto jsme udělali změnu, abychom zrychlili přechodovou fázi s míčem. Jirka Texl však měl asi osm kontaktů s míčem a z toho osm ztrát... Úplně se to nepovedlo.“

O atmosféře

„Hráči Sevilly dostávají obrovskou dávku energie. Měl jsem informace, že ve Španělsku se moc nefandí, tak jsem se na to ptal Tomáše Vaclíka. Sám mi potvrdil, že tady je to naprosto výjimečné a nádherné. Takže mě vyvedli z omylu. (úsměv) Ani jsem nečekal, že na Olomouc přijde taková nálož lidí. Leckteré velkokluby jim mohou závidět.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22. Gonalons, 26. Nešpor (vl.), 75. Yedder Hosté: Sestavy Domácí: Vaclík – Sergi Gómez, Daniel Carrico (C), Gnagnon – Aleix Vidal, Gonalons, Banega (68. Roque Mesa), Arana – Nolito, André Silva (65. Ben Yedder), Vázquez (79. Muriel). Hosté: Buchta – Sladký, Kotouč, Polom, Vepřek (C) – Kalvach (60. Hála) – Zahradníček, Plšek (58. Texl), Houska, Falta (70. Dvořák) – Nešpor. Karty Domácí: Banega Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene Stadion