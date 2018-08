Trnava v euforii! Po postupu počítá miliony, v klubu se líbí plzeňská cesta

Trnava vstoupila do sezony už 11. července. Postupně prošla první předkolo Ligy mistrů přes Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny (1:0, 1:1), senzačně udolala favorizovanou polskou Legii Varšava (2:0, 0:1), cestu mezi evropskou elitu jí zavřel až pozdější účastník základní skupiny CZ Bělehrad, který postoupil až po velkém boji díky závěrečnému prodloužení (1:1, 1:2). Trnava si ale pohárový podzim zajistila v Evropské lize, když ve 4. předkole přešla přes Olimpiji Lublaň (2:0, 1:1).

"Do Trnavy jsem přišel s tím, že pomůžu týmu, abychom se dostali do skupinové fáze. Přiznám se, že dneska mě trošku mrzí Liga mistrů, protože před dvěma týdny jsem proti CZ Bělehrad měl na noze gól, který by všechno změnil. Kdo ví, co by se dělo potom," prohlásil slovenský útočník Marek Bakoš, který v létě přišel na hostování z Viktorie Plzeň.

"Byli jsme předtím zklamaní, na druhou stranu teď mám radost z toho, že na Slovensku bude Evropská liga. Nejvíc mě těší to, že bude v Trnavě. Lidé, kteří přišli na stadion, si ji budou moct naplno užít, protože si ji jednoznačně zaslouží," hřálo pětatřicetiletého ostříleného borce. "Mimo nejvěrnějších fanoušků v tohle na začátku asi nikdo nedoufal. Pro Trnavu i celý slovenský fotbal je to fantastický úspěch."

Slovenský mistr zvládl náročný program v úzkém počtu hráčů, liga na startu sezony musela jít stranou. Nicméně velké přání se splnilo a teď se mužstvo těší na zajímavé soupeře a srovnání s mezinárodní konkurencí. "Všichni jsme samozřejmě šťastní, splnil se nám sen, po kterém mužstvo prahlo," vyprávěl trenér Radoslav Látal. Český kouč dovedl Trnavu jako první do základní skupiny evropských pohárů.

Trnava si úspěšným pohárovým létem už nyní vydělala 4,06 milionů eur (106 milionů korun). Vedení klubu si uvědomuje, že na náročný podzimní program musí přivést posily. "Měli by to být hráči na tři pozice. Krajní záložníci, středový hráč a jeden útočník. Máme čas do středy, kdy končí přestupový termín," prozradil pro sport.sk generální manažer klubu Pavel Hoftych.

Trnava sází zejména na slovenské hráče, v sestavě figuruje i český záložník Jakub Rada. Podobným směrem se klub hodlá ubírat při hledání nových akvizic. "Je vidět, že když do kabiny přijde víc cizinců, tak si s tím neumíme poradit. Osobně se mi líbí plzeňská cesta - gró týmu tvoří Češi, nadstavbu Slováci," zmínil Hoftych českého šampiona. "Když se nám nepodaří získat Čecha, který by nám pomohl, hledáme v Gruzii, Rakousku a podobně. Ale ne ve velkém počtu," nastínil strategii Trnavy.

Zároveň zdůraznil, že mužstvo chce nadále stavět na domácích hráčích ze Slovenska. "Vím, že když jdete do Evropy, je to těžké jen s hráči z regionu. Ale myslím si, že alespoň ve větších týmech by Slovácí měli tvořit základ. Jinak to ztrácí smysl," dodal Hoftych.