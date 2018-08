ZNÁMKOVÁNÍ Olomouce: Buchta byl nejlepší, Kalvach musí pracovat

MILOŠ BUCHTA 7

Přestože třikrát inkasoval, byl nejlepším hráčem Sigmy. Za góly nemohl, naopak další šance domácích lapil. Zaskvěl se především u sóla Aleixe Vidala či dělovce Andrého Silvy.

MARTIN SLADKÝ 5

Začátek měl rozpačitý, ale postupem času se lepšil. Ve druhém poločase se čím dál častěji dostával k podpoře útoku, jeho parádní bombu z 86. minuty musel likvidovat až Tomáš Vaclík.

JAN KOTOUČ 4

Prožil křest ohněm, protože v soutěžním utkání nastoupil za Olomouc vůbec poprvé! Bylo na něm vidět, že hlavně nechce udělat chybu. Jednoduchou rozehrávkou si nekomplikoval život.

ROMAN POLOM 4

Ze stoperské dvojice byl jakožto zkušenější logicky tím konstruktivnějším. Někdy to však naopak bylo na škodu, odkop do bezpečí by vyřešil zbytečný chaos v nebezpečném prostoru.

MICHAL VEPŘEK 6

Franco Vázquez mu zpočátku dával pořádně zabrat, z jeho prostoru přišel první gólový centr. Poté však nebojácně předvedl několik zajímavých akcí. Vypracoval i tutovku pro Davida Housku.

LUKÁŠ KALVACH 4

Duel ukázal, že na sobě musí ještě hodně pracovat. Zrcadlo mu nastavili Maxime Gonalons a Éver Banega, jejichž rychlá práce s míčem byla obdivuhodná. Až moc snadno prohrával souboje.

TOMÁŠ ZAHRADNÍČEK 5

Při úvodní inkasované brance zaspal souboj, ale nezanechalo to na něm stopy. Jako jeden z mála chtěl s výsledkem do posledního hvizdu něco udělat. V závěru domácí pořádně větral.

DAVID HOUSKA 6

Životní formu potvrdil i v Andalusii. Španělům se vyrovnal v technické kvalitě, herním myšlením i vnímáním časoprostoru. Jen škoda, že nesešteloval mířidla, trefu by si rozhodně zasloužil.

JAKUB PLŠEK 4

Po pár vteřinách mohl otevřít skóre, ale sevillská defenziva mu ránu zblokovala. Tam se možná lámal chleba. Potom se mu příliš nedařilo, nestíhal a podle očekávání střídal jako první.

ŠIMON FALTA 5

Byl to on, kdo Jakubu Plškovi ve druhé minutě parádně připravil gólovou příležitost. Příliš dalších tahových akcí či nebezpečných centrů už nepřidal. Utkání v Olomouci mu sedlo více.

MARTIN NEŠPOR 4

Odehrál možná nejslabší mač v dresu Sigmy. Nejenže si vstřelil zbytečný vlasťnák, když by Miloš Buchta míč vyboxoval, nebyl ani nebezpečný na druhé straně. Stopeři mu nedali prostor.

JIŘÍ TEXL 5

Šel do hry za stavu 2:0, takže mohl hrát v klidu. Trenér Václav Jílek mu však vyčetl velké množství zkažených přihrávek.

MARTIN HÁLA 5

Hru hostů ve druhé půli opticky oživil. V 73. minutě mohl skórovat, ale český reprezentant jej kolenem zblízka vychytal.

PAVEL DVOŘÁK 4

Během závěrečných dvaceti minut se do hry příliš nedostal, což však nebylo jen jeho chybou. Sevillu vůbec neohrozil.