Vydrův první zápas a gól. Dobré střídání, smál se. Těší se na United

Vydra si po výjimečné sezoně v Derby a přestupu "last minute" prodírá cestičku v novém působišti. Před týdnem v Řecku už seděl připravený na lavičce, v týdnu se rozehrál v rezervě. V odvetě 4. předkola Evropské ligy už od trenéra Sean Dycheho dostal první porci minut.

"Jsem samozřejmě rád, že jsem od trenéra dostal důvěru a poslal mě na hřiště jako prvního střídajícího hráče. Ani jsem to moc nečekal, ještě v úterý jsem hrál šedesát minut za rezervu, abych získal zápasovou kondici," přiznal Vydra.

Český forvard šel do zápasu za stavu 0:0, Burnley dohánělo ztrátu 1:3 z prvního duelu. Jenže řecký soupeř se dostal v 83. minutě do vedení i na anglické půdě a tím si prakticky zajistil postup do skupinové fáze. Domácí alespoň odvrátili porážku, u čehož byl právě střídající Vydra. Po rohovém kopu se nejlépe zorientoval ve skrumáži u brány, pohotově dostal míč do sítě a srovnal na konečných 1:1.

"Jsem rád, že nemusím na gól čekat dlouho a padlo mi to tam hned v prvním zápase, což je pro sebevědomí útočníka vždycky ideální," liboval si 26letý střelec. "Střídání jsem měl dobré, hned po chvíli jsem se dostal do šance. Druhý útočník šel do souboje s brankářem, míč se ke mně odrazil ve vápně, ale levačkou jsem to bohužel netrefil ideálně," litoval.

Vydra se premiérovým gólem pozitivně zapsal fanouškům, kteří ho z tribun přijali skvěle. Za 26 minut strávených na place naznačil, proč ho klub v létě koupil z druholigového Derby. Tam Vydra vyšvihl excelentní sezonu, když ve 42 zápasech nasázel 21 branek a stal se nejlepším střelcem Championship.

Burnley se po vyřazení z evropských pohárů už nasplno soustředí na šichtu v Premier League. V neděli čeká mužstvo přetěžká zkouška, když na domácím trávníku přivítá Manchester United. Bude u výjimečného zápasu i Vydra?

"Nevím, co má trenér v neděli v plánu, ale na zápas se těším. Nic lehkého nás nečeká, United teď dvakrát prohráli. Pokud budeme hrát jako včera, nebude to mít u nás doma nikdo jednoduché," věřil Vydra. Má šanci se znovu vidět s José Mourinhem, který mu už v zimě při pohárovém utkání proti Derby přál, aby se potkali při zápase Premier League.

Burnley navzdory remíze předvedlo s Olympiakosem velmi slušné představení. "Jsme zpátky, tohle byl výkon opravdového Burnley. Plný kvality, energie a víry ve vlastní síly," chválil své svěřence kouč Dyche. Klub, který v uplynulé sezoně skončil v Premier League na výtečném sedmém místě, nutně potřebuje zabrat. Dva poslední zápasy prohrál (1:3 s Watfordem, 2:4 na Fulhamu), zatím má pouze bod za úvodní remízu 0:0 na Southamptonu.