Zaskočený Rada po losu: Špičku dostaneme, až když postoupíme

Video k článku 720p 360p REKLAMA Petr Rada o dlouhé kariéře: Dukla a Německo mi daly režim a disciplínu VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na los?

„Bohužel, dopadlo to takto a musíme se s tím vypořádat. Pro fanoušky to není atraktivní skupina, čekali nějaké slavné jméno. I mě to zarazilo. Kyjev jsme nedávno viděli na Slavii, dá se s ním hrát. Astanu neznáme, ale vyřadila APOEL. Rennes hraje ve francouzské lize nahoře, ale v Evropě není ostřílené. Na rozdíl od těch dvou týmů.“

Vidíte na hráčích, že jsou zklamaní?

„Zrovna jsme se o tom bavili u televize. Je potřeba, aby na los hráči zapomněli. Je jasné, že si přáli nějakou špičku. Ale můžou ji dostat, když postoupí. Teď už nás zajímá jen zítřejší zápas v Brně s Opavou.“

Vadí vám hlavně cestování do Kazachstánu, že?

„Přesně tak. To je nepříjemné. Viděli jsme to na Olomouci, která letěla do Almaty. Kyjev taky není blízko. Plzeň měla při losu štěstí, dostala Real Madrid. My jsme ho neměli, možná je to nováčkovská daň. Je to takto dané a nic s tím nenaděláme. Já jsem si přál nějaký německý tým, Leverkusen nebo Frankfurt. Tam bychom to měli kousek.“

Vy jste přitom tvrdil, že nedopadnete, co se týká soupeřů, tak „špatně“ jako před rokem Zlín, který vyfasoval FC Kodaň, Lokomotiv Moskva a Šeriff Tiraspol.

„Myslel jsem, že tak neatraktivní soupeře mít nebudeme a máme je taky. (hořký úsměv) Ale pořád hrajeme Evropskou ligu a zápasy budou sledované. Hráči na sebe můžou upozornit. Tomáš Hübschman se aspoň vrátí na Ukrajinu, kde si udělal jméno. Kyjev zná velmi dobře a Astanu taky trošku.“

Složení základních skupin Evropské ligy 2018/19 Skupina A: Bayer Leverkusen, Ludogorec Razgrad, FC Curych, AEK Larnaca Skupina B: Salzburg, Celtic, Lipsko, Rosenborg Trondheim Skupina C: Zenit Petrohrad, FC Kodaň, Bordeaux, SLAVIA Skupina D: Anderlecht Brusel, Fenerbahce Istanbul, Dinamo Záhřeb, Trnava Skupina E: Arsenal, Sporting Lisabon, Karabach, Vorskla Poltava Skupina F: Olympiakos Pireus, AC Milán, Betis Sevilla, Dudelange Skupina G: Villarreal, Rapid Vídeň, Spartak Moskva, Rangers Skupina H: Lazio, Marseille, Frankfurt, Limassol Skupina I: Besiktas Istanbul, Genk, Malmö, Sarpsborg Skupina J: FC Sevilla, Krasnodar, Standard Lutych, Akhisar Skupina K: Dynamo Kyjev, Astana, Rennes, JABLONEC Skupina L: Chelsea, PAOK Soluň, BATE Borisov, Vidi Székesfehérvár

Šéf jabloneckého klubu Miroslav Pelta sledoval losování Evropské ligy po boku politika Karla Březiny • Foto Repro ČT sport

Petr Rada: Nová generace trenérů má strašné seběvědomí 720p 360p REKLAMA