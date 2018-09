Jablonec v Rennes vstoupí do EL. Neudělat ostudu, přeje si Hübschman

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Jablonec: Hübschman dal svůj první gól v lize! Jablonec vede 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jakou máte zkušenost s francouzským fotbalem?

„Dobrou. Se Šachtarem jsme vyřadili Rennes i Marseille. Na Marseille jsem dokonce dával gól. Mám k francouzskému fotbalu jen pozitivní emoce.“

Jste nervózní?

„Ne. Z čeho?“

Pro Jablonec je to historicky první duel ve skupinové fázi evropského poháru.

„Spíš převládá natěšení než strach. Rennes je kvalitní tým. Viděl jsem jeho zápas s Bordeaux, ve kterém mělo obrovský nástup. Za patnáct dvacet minut to mohlo být 5:0. Bylo to jen 2:0 a stejně bylo de facto po zápase. Rennes dominovalo. V dalším utkání v Nice už byl soupeř lepší. Podle mě je rozdíl, jestli hrají doma nebo venku. V nasazení a vůbec ve všem byl obrovský rozdíl oproti utkání s Bordeaux.“

Co od pátého celku francouzské ligy čekáte?

„Myslím, že se budou snažit nás zatlačit a vytvářet si standardní situace. V nich byli proti Bordeaux hodně nebezpeční. Ale kdyby nás to mělo děsit, tak do Francie ani nemusíme letět. Musíme se na to připravit. Nejde zalézt a devadesát minut jen odkopávat. Musíme hrát fotbal, dostat se na balon a odpočinout si na něm.“

Ani Rennes ale nemá se zápasy v Evropě moc zkušeností.

„To je možné. Ale přece jen jsou trošičku zkušenější a mají větší jméno. Určitě nebudeme favoritem. Před zápasem bych remízu bral, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je to první zápas ve skupině, hrajeme venku. Asi by byl bod dobrý.“

Jaký máte cíl ve skupině?

„Neudělat ostudu.“