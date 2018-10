Rada před Astanou: Výkop v devět? Kdo má fotbal rád, přijde i o půlnoci

Nad fotbalovým severem se ve středu odpoledne proháněly mraky, ale chladný vzduch zjemňovaly i sluneční paprsky. Jablonecký kouč Petr Rada si sedl do vyhřátého tiskového centra a trpělivě odpovídal na otázky českých i kazašských reportérů. Byl nezvykle klidný a ve tváři měl soustředěný výraz: jeho týmu půjde ve čtvrtek večer o hodně.

Prozraďte, radil jste se o Astaně třeba s kolegou Miroslavem Beránkem, který ji před lety trénoval? Nebo s vaším obráncem Eduardem Sobolem, jenž hrál proti Astaně ještě coby slávista?

„Míra Beránek v Kazachstánu působil pár let a určitě má přehled, ale máme i jiné zdroje. Viděli jsme oba předchozí zápasy Astany v Evropské lize a další užitečné informace mi dal náš kapitán Tomáš Hübschman.“

Co jste se od něj dozvěděl?

„Že Astana má zkušený tým, který už skoro vyhrál kazašskou ligu. Opírá se o kvalitní cizince i umělou trávu na domácím stadionu. A ve skupině EL dal už čtyři góly, což taky o něčem vypovídá.“

Po sérii čtyř ligových vítězství při skóre 13:1 asi nemáte moc důvod měnit sestavu, viďte?

„Těší nás, že máme takovou sérii, ale to je liga. Tohle teď jde stranou. A zdravotní stav týmu? Všichni jsou fit.“

Necítíte se trochu pod tlakem, když máte po prvních dvou zápasech na kontě jediný bod? Pokud byste ani na třetí pokus nevyhráli, měli byste před sebou vyhlídku těžkého zápasu v daleké Astaně: našlapaná třicetitisícová aréna, ukrutná zima, umělá tráva…

„To, co bude v Astaně, mě v tuhle chvíli absolutně nezajímá. Mám v hlavě jen čtvrteční zápas, který chceme zvládnout. O umělé trávě v Astaně jsme věděli už po losu, a že může přijít třicet tisíc lidí, což tady v Jablonci neznáme? Pro hráče je důležité, když je na stadionu víc lidí. Při prvním zápase v Rennes to kluky taky vtáhlo, takže je to spíš bonus.“

Když jste zmínil slabší návštěvy v Jablonci, jakou očekáváte tentokrát? Už na první domácí zápas s Dynamem Kyjev nebylo vyprodáno.

„Tohle je složité téma. Výkop v devět večer, k tomu chladno a fanoušci si možná myslí, že Astana je neatraktivní soupeř z kazašské ligy. Je těžké dostat za těchto okolností lidi na stadion, ale já pořád říkám: kdo má fotbal rád, přijde i o půlnoci.“

Mimochodem, mění se pro vás něco, když se hraje až od devíti večer? Tohle z ligy neznáte.

„Pro mě je příprava stejná. A pro hráče? Snažíme se rozkouskovat den ještě tréninkem nebo protažením. Když se hraje třeba od čtyř, je to rychlejší, ale taková je Evropská liga. Musíme na to být nachystaní.“

Tenhle týden je pro Jablonec hodně náročný, už v neděli vás čeká derby s Libercem. Myslíte na něj?

„Česká liga pro nás momentálně neexistuje, v hlavě máme jen Astanu. Liberec je sousední město a skloňujeme ho tady často, ale teď se soustředíme na čtvrtek. V devět večer jdeme do práce do tři čtvrtě na jedenáct a budeme se to snažit odmakat. V pátek ráno si Astanu v hlavě vygumujeme a přehodíme pozornost zpátky na ligu.“