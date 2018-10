Hrdina Slavie Matoušek: Do Dánska jsem málem letěl o den později

Konečně vám to tam padlo, navíc vítězný gól. Ulevil jste si?

„Je to nádhera. Jsem nejšťastnější za to, že jsme získali tři body, které nám hodně pomohou do tabulky. Teď stačí zvládnout dvě domácí utkání a jsme tam.“

Věříte, že jste se touhle trefou odšpuntoval?

„Já doufám, že jo. Jak jsem říkal, že dám gól a chytnu se, tak doufám, že to tak bude.“

Není to trochu jako pohádka, vítězný gól v Kodani, kde je významnou historickou postavou spisovat Hans Christian Andersen? Znáte něco od něj?

„Vůbec.“ (smích)

Fakt nic? Malá mořská víla...

„Neznám. Znáte moje studijní úspěchy, takže tak.“ (smích)

Jak to teď prožíváte, že jste rozhodl takové utkání?

„Je to opravdu pohádka. Byl jsem trošku naštvanej, že jsem nedal gól už v předchozích zápasech, tak jsem rád, že to tam padlo zrovna tady v takovém utkání. Ještě líp, že šlo o vítězný gól.“

Váš přílet do Kodaně ale nebyl ledajaký, málem jste nestihnul letadlo...

„Jo, byly to nervy větší než u maturity. (smích) Fakt jsem se bál, že to vůbec nestihnu. Bylo dokonce v řešení i to, že bych letěl až další den. To by ale nebylo takový.“

Trenér v nadsázce říkal, že byste mohl bourat před každým utkáním...

„Jo, to jsem říkal taky. Nevím... Stalo se, stalo.“

Lehká bouračka?

„Jo, lehká, nic vážného.“

Ještě k vašemu gólu, ten přišel po přízemním centru od Vladimíra Coufala. Byl to recept?

„Říkali jsme si to, ano, dávat balony pod sebe na penaltu. Do hlavy mi to dávat moc nemá smysl, nic s tím neudělám, neumím ani pořádně hlavičkovat.“

Teď se po zranění vrací Milan Škoda a Stanislav Tecl, věříte, že budete mít pořád dost prostoru na hřišti?

„Je to na trenérovi, ale já doufám, že jo. V takových zápasech, kdy potřebujeme rozjezd, si myslím, že bych mohl platný.“