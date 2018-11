Nejdelší let Jablonce! Fanděte a vyjde to. Čau, bavil Pelta na palubě

„Myslím, že letadlo bude možná těžší protivník než soupeř,“ pousmál se ještě v Praze útočník Martin Doležal. Bylo krátce před osmou ráno a se svými parťáky měl před sebou dlouhou cestu do Asie. Jablonecký speciál dosedl na potemnělé letiště v Astaně krátce před půl osmou večer tamního času, v Kazachstánu je o pět hodin víc než v Česku.

„Časový posun je nepříjemný, ale když to před dvěma týdny zvládli kluci z Astany u nás, mělo by to klapnout i nám,“ poznamenal Doležal.

Tým se bude v Kazachstánu řídit podle českého času. „V Astaně jsme jen necelé tři dny, což je krátká doba na to, abychom výrazně měnili režim,“ vysvětlil jablonecký kouč Petr Rada.

Jeho hráči po příletu nešli do postele, nýbrž na trénink do haly, jako kdyby pořád měli české odpoledne. „Kdybychom si po dlouhém letu lehli, byli bychom další den nepoužitelní,“ prohodil Doležal. „Trochu se vyklusáme a protáhneme, aby byla nějaká zábava,“ dodal Rada.

Když v Praze mluvil s novináři, byl lehce nervózní: „Létání nemám rád, takhle dlouhá štreka je pro mě trochu stresující.“

Obránce Matěj Hanousek si do letadla nesl detektivku Hadrový panák od Daniela Cola. „Dala mi to máma. Ona čte takové šílenosti, kde nějaký magor všechny zavraždí. Jsem na to zvědavý.“

Na umělou trávu se vymlouvat nebudou

I Hanousek se během letu zasmál bodrému proslovu jabloneckého bosse Miroslava Pelty, jenž si někde nad Běloruskem vzal do ruky palubní mikrofon a vzpomínal na kvalifikační zápas z října 2014, kdy reprezentace v Astaně porazila Kazachstán 4:2 a mířila vstříc EURO: „Tenkrát se ten zájezd povedl se vším všudy. Snad to letos zopakujeme.“

Hráči budou muset kromě dlouhého letu a časového posunu zvládnout i další nástrahy: vlezlé zimní počasí okolo nuly či umělou trávu v moderní Astana Areně. „I my v Jablonci trénujeme na umělce, ovšem soupeř je na ni určitě zvyklý víc. Ale nemyslím, že by to pro nás měl být takový problém. Kdybychom náhodou prohráli, rozhodně se nebudeme vymlouvat na to, že to bylo kvůli trávě,“ vykládal Hanousek.

Tým čeká relativně volná středa, oficiální trénink má začít až kolem osmé večer. „Co s volnem? Uvidíme, jaké bude počasí, jestli se dobře vyspíme, kolik bude času... Možná bych se rád prošel po městě,“ přemítal Doležal.

„Nejedeme do Astany na dovolenou. Zvlášť Doležal se nikam nepodívá, potřebujeme ho zdravého,“ s úsměvem reagoval trenér Rada.

Vrchol programu v Astaně přijde ve čtvrtek večer ve 21.50 místního času, s místním FC to bude extra důležitá bitva. Aby si Jablonec udržel reálnou naději na postup do jarní fáze, potřeboval by v kazašské metropoli slavit svoje historicky první vítězství v Evropské lize. Bude to složitá mise i proto, že v letadle chyběli zranění záložníci Lukáš Masopust s Rafaelem Acostou.

„Fanděte a vyjde nám to. Čau,“ rozloučil se Pelta a za potlesku cestujících vypnul mikrofon.