Slavii před Kodaní trápí zranění. Jak Trpišovský rozebral derby?

Jaký je po derby zdravotní stav zraněných hráčů? A stihl se uzdravit někdo další?

„Zítra budeme mít asi nejužší kádr v sezoně, jsme limitovaní i soupiskou Evropské ligy. V plném tréninku už je Milan Škoda, byla to jen lehčí střevní chřipka. Ze tří zmíněných hráčů bude zřejmě k dispozici jenom jeden, a to možná ještě jen na část utkání. Nechceme samozřejmě úplně odkrývat karty.“

Jak těžké je v tom případě skládat základní jedenáctku?

„Pro mě je to míň myšlenek, protože i variant je logicky míň. Samozřejmě bychom byli rádi, aby kluci byli k dispozici, na hřišti nám fungují určité vazby. Ale myslím, že i z hráčů, co jsou připraveni, budeme mít výbornej tým. Jsme zvyklí hráče nahrazovat, někdo nám vypadl pokaždé. Silnou jedenáctku určitě poskládáme.“

Můžou být zranění důsledkem náročného programu?

„Určitě to může souviset, myslím, že je to kombinace všeho. Vysoký počet zápasů, zhoršující se terény, rychlý sled... Někdy není čas dostatečně zregenerovat. Systém čtvrtek neděle, hráči mnohdy určité věci přecházejí, protože chtějí hrát. Hodně zápasů zároveň znamená hodně kontaktů, všechny problémy v derby vznikly ze soubojů. Hráči na sobě kromě minichráničů na holeních nic nemají, fotbal je kontaktní sport. Když si sečteme, co už jsme odehráli i s přípravou, je to strašně moc zápasů. Z mých zkušeností je listopad vždycky nejhorší.“

Jak dlouho jste si rozebírali derby, k jehož úrovni jste se vyjádřil kriticky?

„Rozebírali jsme ho hodně, protože jsme ustoupili od fotbalu, který nás zdobil. Poměr naběhaných metrů byl nejnižší za dobu, co jsem ve Slavii. Včera (v úterý) jsme měli hodinové video, ukazovali jsme si věci, které nebyly dobré. Na druhou stranu jenom za první poločas jsme byli ve čtyřech gólových šancích, možností i přes špatný výkon bylo hodně. Zítra to ale musí být mnohem lepší.“

Česko klesá v žebříčku koeficientů, ale právě Dánsko může reálně stlačit pod sebe. Vnímáte, že zápas je klíčový i v tomto ohledu?

„Byli bychom rádi, kdyby se to povedlo. Vítězství v Dánsku bylo i z tohohle hlediska důležité. Zítřejší zápas je ale pro nás klíčový tak jako tak, když to zvládneme, budeme to mít vyloženě ve svých rukách. Koeficient motivaci nezvyšuje, protože ta je na maximální míře.“

Budete večer sledovat zápas Plzně s Realem?

„Dívat se určitě budu, ale není to žádné odreagování. Pořád je to fotbal a člověk to sleduje spíš z odborného hlediska.“

A láká vás přivést sem třeba už na jaře podobně zajímavého soupeře?

„Je to můj velký sen, v základní skupině evropských pohárů jsem potřetí. Hráli jsme s dobrými týmy, vyloženě velkoklub ale ještě nepotkali. Vždycky jsem říkal, že bych se rád podíval na anglické ostrovy. Poměřit se s takovým týmem je důvod, proč fotbal hrajete.“

