Jablonec na umělé trávě a v „hale“? Střechu v Astaně zatáhnou za 20 minut

Když na Astanu padne tma, plášť velkoryse pojaté arény na jižním kraji města se rozzáří všemi barvami. „Stadion vypadá pěkně,“ uznal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Byla to velká sláva, když v červenci 2009 v Astaně otvírali nablýskanou arénu pro třicet tisíc lidí. Byl u toho kazašský prezident Nursultan Nazarbajev, slavný rozhodčí Pierluigi Collina či legendární kanonýři Andrej Ševčenko a Hakan Sükür. Moderní stadion s modrými a oranžovými sedačkami už hostil třeba Ligu mistrů i zahajovací ceremoniál zimních Asijských her.

Český fotbal nemá na Astana Arenu špatné vzpomínky. Reprezentace tam před čtyřmi lety vyhrála kvalifikační partii cestou na EURO 2016, domácí Kazachstán porazila 4:2. Čerstvější zkušenost z Evropské ligy má Slavia, jež loni v září uhrála v Astaně remízu 1:1.

A co Jablonec? I jeho hráči budou muset zvládnout přechod na umělou trávu, na které doma jen trénují. A to ještě ne celoročně, ale jen v chladnějších časech. „Hned po losu jsme věděli, že je tady umělka. Snažili jsme se na ni připravit co nejlíp, i když na ní soutěžní zápasy nehrajeme tak často,“ pravil Hübschman.

Další zvláštností stadionu je zatahovací střecha, která by měla být v provozu i během zápasu. Slibuje to lepší klima pro hráče i fanoušky: v Astaně teď bývá okolo nuly a večer teploty letí do minusových hodnot. K tomu si přidejte nepříjemný studený vítr.

Když do Astany přijel český národní tým, Petr Čech a spol. marně zkoušeli trefit střechu dlouhými nákopy. Jablonecká výprava se nenechala inspirovat, přestože mohla – střecha už byla zatažená. Pro zajímavost: zatažení střechy trvá 20 minut.

„Je to pro nás novinka, nic takového z Jablonce neznáme,“ usmál se obránce Matěj Hanousek. „Když přijde hodně lidí, snad to vytopí a na stadionu aspoň nebude taková kosa.“

Podle místních bývá rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v „hale“ zhruba pět stupňů. „Pro nás hráče by to mělo být plus,“ poznamenal Hübschman.

Bude? Čtvrteční večer odpoví.