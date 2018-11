Chceme zamotat skupinu, hlásí Doležal před Astanou. Bude problém s časem?

Před výjezdem do Kazachstánu se hodně mluvilo o dlouhé cestě, jak jste nakonec víc než pět hodin v letadle zvládl?

„Docela rychle to uteklo. Dělal jsem snad všechno, co se dalo. Poslouchal jsem muziku, kecal s klukama a četl si Labyrint pohybu od pana profesora Koláře. Zatím jsem na začátku, ale je to zajímavá knížka.“

Chystal jste se nějak na časový posun? V Kazachstánu je o pět hodin víc než v Česku.

„S časem problém nebude. Možná jen první den, než si na to zvykneme. Když to zvládli kluci z Astany před dvěma týdny u nás… Plánujeme, že zůstaneme v českém čase, a uvidíme, jak se s tím srovnáme.“

A ještě jedna možná překážka na dobrodružství v Astaně: zimní počasí. Když letadlo rolovalo po ranveji, byla nula a foukal studený vítr.

„U nás taky není teplo, hlavně poránu. Pokud jde o mě, chladnější počasí mi vyhovuje. Žádný problém.“

Přiletěli jste do Kazachstánu plní sebevědomí? V sobotní generálce jste smetli Duklu 6:2.

„Naladili jsme se dobře, výsledkově i herně. V Astaně to bude o něčem jiném, ale když k tomu přistoupíme jako na Dukle, mohlo by to dobře dopadnout.“

Mimochodem, co čekáte od umělé trávy v Astana Areně?

„Od půlky listopadu býváme v Jablonci na umělce pořád. Možná to pro nás bude nezvyk třeba na začátku zápasu, ale pak už snad ne. Umělka se pochopitelně chová jinak: třeba když jde míč za obranu, pokračuje pořád dál, nezastavuje se. Odskok je úplně jiný než na přírodní trávě. Ale máme na to ještě středeční trénink.“

Viděl jste loňský zápas Slavie v Astaně, který skončil 1:1? Může sloužit jako zdroj inspirace?

„Viděl jsem to, ale každé utkání je jiné. K nám si Astana přijela pro bod, ve druhé půli už moc neútočila a chtěla uhrát remízu, což se jí povedlo. Doma asi budou hrát jinak a poženou je fanoušci. Doufám, že jim to znepříjemníme a uhrajeme nějaké body.“

Cítíte, že vás čeká zlomový zápas? Z prvních tří máte jen dva body a ve skupině jste poslední.

„Kdyby se nám povedlo vyhrát, skupina by se ještě víc zamotala. Každý bod z Astany by nám dost pomohl.“

Budete o ně bojovat bez zraněného záložníka Lukáše Masopusta. Jak velká je to ztráta?

„Bude nám moc chybět, s Trávou (Michalem Trávníkem) byli klíčovými hráči naší ofenzivy. Je to pro nás citelná ztráta, ale jsou tu i jiní hráči. Doufám, že šanci chytnou za pačesy.“

Posiluje vás před partií v Astaně vědomí, že v Evropské lize máte za sebou tři vyrovnané zápasy?

„Dokázali jsme si, že na Evropu máme. Proti Astaně půjde o to zachovat klid a proměnit šance, které si vytvoříme. Budeme chtít dopadnout ještě lépe než před čtrnácti dny u nás.“