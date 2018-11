Hübschman: Rennes má problém s gólmany. Koubek měl v lize chybičku

Spolehnout se Jablonečtí nebudou moct kvůli zranění na Lukáše Masopusta, Davise Ikauniekse, Dominika Pleštila, Tomáše Čvančaru a Rafaela Acostu. Miloš Kratochvíl byl po utkání se Spartou na infuzi kvůli bolavým zádům, ale měl by se zapojit už do středečního tréninku. Michal Trávník je naopak v pořádku.

V jaké formě podle vás Rennes přijede?

„Viděl jsem pasáže a góly z jejich posledního zápasu. Sestava Rennes se od našeho vzájemného utkání ve Francii moc nezměnila. Možná mají aktuálně trochu problém na postu gólmana. Tomáš Koubek chvíli nechytal, zas se vrátil, ale teď o víkendu se mu přihodila menší chybička. Uvidíme.“

Některá jména v sestavě soupeře trochu budí respekt, že?

„Určitě, hráči jako Clément Grénier, Ismaila Sarr, Hatem Ben Arfa jsou velmi kvalitní, ostatně stejně jako celý tým. Podle mě Rennes nenaplňuje výsledky z poslední sezony. Oba týmy budou chtít hrát otevřený a útočný fotbal. My konkrétně jsme se nikdy nesnažili předvádět nějaký „beton“. Není to naše hra. Chceme hrát ofenzivně a možná nám to upřímně někdy i trochu výsledkově uškodilo. Uděláme pro historicky první výhru v Evropské lize maximum.“

Jak moc vám bude vadit zima, která v Jablonci panuje?

„Zima bude pro oba týmy stejná. Je to nepříjemné, ale věřím, že se s tím vypořádáme. Spousta kluků, kteří tu jsou, si zvykla. Každopádně nejvíc trpí nohy a ruce, budeme muset víc běhat, abychom se dostali do teplotní pohody, což nasvědčuje útočnému fotbalu. Větší problém než zima pro nás rozhodně bude soupeř (směje se).“

Jelikož Dynamo Kyjev a Astana hrají ve čtvrtek už od 16:50, budete vědět, jestli máte šanci na postup, nebo ne. Nemůže se zmenšit v případě do karet nehrajícímu výsledku motivace?

„Myslím, že motivace vyhrát, není jen s ohledem na postup ze skupiny. Už od prvního zápasu v Evropské lize jsme chtěli vítězství urvat a získat celkově nejvíc bodů ve skupině. Až po šestém zápase uvidíme, jestli to bude stačit na postup, nebo ne. Výsledek utkání Kyjeva s Astanou na nás mít vliv nebude, budeme chtít vyhrát, i kdyby to nemělo mít vliv na postup.“