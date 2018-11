Zklamaný Trpišovský: Postup? Ještě jsem nevydýchal náš výkon

"Zcela jednoznačně to byl náš nejhorší výkon ve skupině. Dneska to byl od nás hodně špatný výkon po všech stránkách. Už to, že jsme soupeře pustili k tolika střelám a dopustili jsme se tolika nepřesností," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci v Bordeaux inkasovali v 49. minutě po standardní situaci a pak v závěru nastavení. "Bordeaux vyhrálo zaslouženě, my jsme celé utkání tahali za kratší konec. Nehráli jsme, nebo i soupeř nám nedovolil hrát, jak jsme zvyklí. Od první minuty jsme běžecky zaostávali za soupeřem, ať už v útočné či obranné fázi. Soupeř byl rychlejší a vyjížděl nám do brejků po ztrátách míče. Ztratili jsme úplně nesmyslný počet míčů," řekl Trpišovský.

Slavia v Bordeaux padla 0:2. Sýkora neproměnil tutovku

"I když jsme v utkání přežili pasáž, kdy jsme hráli nejhůř, tak jsme pak dostali úplně zbytečný gól po standardce. Ten určil zbytek utkání, soupeř se dostával do rychlých protiútoků, s kterými jsme měli obrovské problémy," doplnil slávistický trenér.

Pražanům by k postupu do jarní fáze stačilo uhrát v Bordeaux bod, protože Kodaň v souběžném zápase v Petrohradu prohrála 0:1. "Výsledek jsem nevěděl, dozvěděl jsem se to asi deset minut po zápase. Dneska na to ani nebyl čas koukat na druhý výsledek, protože jsme od první minuty tahali za kratší konec," prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřenci se navzdory porážce udrželi na druhém místě o dva body před Kodaní. Pokud v posledním utkání skupiny doma s již jistým vítězem tabulky Petrohradem získají bod, bez ohledu na druhý výsledek postoupí. V případě remízy Kodaně s Bordeaux si slávisté mohou dovolit i prohrát.

"Já ještě nerozdýchal ten náš výkon, nad tímhle jsem ještě ani nepřemýšlel. Kdybychom měli proti Petrohradu podat výkon jako dnes, nemusíme vůbec přemýšlet, co nám stačí a co ne. Výkon byl špatný. Musíme věřit a udělat vše pro to, aby to za 14 dní bylo z naší strany něco úplně jiného," uvedl Trpišovský.

Po měsíci postavil do základní sestavy útočníka Jana Matouška, kterého v 51. minutě vystřídal Peter Olayinka. "Honza měl za úkol rozbíhat obranu soupeře, aby vytvořil prostor pro středové hráče. Měl zvětšit středovou kapsu pro záložníky, aby měli více místa. Do zápasu vstoupil dobře individuální akcí. Hrál na hranici svých možností, navíc na dva stopery, kteří byli dobře běžecky vybavení. Tím, že neměl podporu hráčů pod sebou, to měl složité. Proto jsme volili to brzké střídání. Olayinka měl víc přidržet míč vepředu, abychom se tam dotáhli," podotkl Trpišovský.