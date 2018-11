Kolář po prohře v Bordeaux: Nešlo nám to, nemůžeme pořád vyhrávat

Co bylo špatně?

„Rozhodně jsme nehráli to, co jsme potřebovali. Prostě nám to nešlo. Nevytvořili jsme si prakticky žádné šance, soupeř nějaké měl, dvě z toho proměnil a vyhrál 2:0. Po dlouhé době nám nevyšel zápas, to se stává. Nemůžeme pořád vyhrávat.“

Jak jste se v bráně cítil? Zachytal jste dobře.

„Cítil jsem se špatně, protože jsme prohráli. Sice jsem chytil něco navíc, což je pro mě super. Jsem rád, že jsem si mohl konečně nějak zachytat. Ale budu radši, když budu bez práce a ten zápas vyhrajeme.“

Co se dělo v obraně? Předtím šlapala, teď mělo Bordeaux dost šancí.

„Měli jsme svázané nohy, měli jsme v hlavě, že můžeme postoupit. Báli jsme se o výsledek. Nakonec jsme o to přišli. Nemůžu říct, že by kluci v obraně hráli špatně. Byly tam nějaké chyby, ze kterých jsme dostali gól. My se z chyb musíme poučit.“

Bylo pro vás těžké se do zápasu dostat i proto, jaká tu byla atmosféra? Byla chladná.

„Samozřejmě jsme zvyklí na trochu větší atmosféru. Hráli jsme na velkých stadionech, kde byli výborní fanoušci, v Edenu jsme zvyklí hrát před plným stadionem. Trochu jiné to bylo. Ale jakmile se foukne do píšťalky, vůbec nevnímáme, co se děje kolem, a hrajeme tak, jak máme.“

Doléhalo na vás, že se hodně mluvilo o tom, že pro Bordeaux je mnohem důležitější nedělní zápas proti Paris Saint-Germain?

„Vůbec ne. Jen se řešilo, kdo nastoupí, abychom se na to mohli připravit. Sami jste viděli, že jestli hrají kluci z lavičky, tak je to jedno. Mají výbornou lavičku, ti hráči to na hřišti potvrdili. Hráli skvěle a zaslouženě vyhráli.“

Nebudete mít proti Petrohradu v hlavách, že ještě můžete o postup přijít?

„Samozřejmě víme, že když prohrajeme, tak postoupit nemusíme. Musíme to z hlavy vytěsnit, hrát tak jako doposud a věřit, že to zvládneme i výsledkově.“

Oddechl jste si, že Petrohrad porazil Kodaň a vy máte situaci pořád ve svých rukách?

„Samozřejmě pro nás jsou to plusové body. Zenit má jasný postup, uvidíme, v jaké sestavě k nám přijedou. Máme to ve svých rukách, doufám, že to zvládneme a vyhrajeme.“