Slavii čeká zápas o postup. Cítím z týmu touhu to zvládnout, říká Trpišovský

"I když víme, že nám stačí bod, určitě to nesmíme mít v hlavách. Musíme hrát od začátku na vítězství, udělat maximum, abychom dali první gól a uklidnili se. Ale i kdybychom náhodou dostali gól, věřím, že máme takovou sílu, že to nezabalíme a otočíme to," řekl na tiskové konferenci Hušbauer.

V loňském posledním zápase skupiny s Astanou nehrál kvůli zranění. "Věřím, že tým je daleko zkušenější, a cítím i v mužstvu, že si víc věříme než před rokem. Všichni kluci víme, že jsme to minulý rok nezvládli, určitě i v hlavě, ale hlavně na hřišti. Toho se musíme vyvarovat. Musíme hrát tak, abychom dali první gól a nebyli hned od začátku pod tlakem," prohlásil Hušbauer.

Slávisté mohli postoupit už v minulém kole, ale v Bordeaux prohráli 0:2. "Udělat poslední krok je vždy nejtěžší. Trošku to ovlivnilo zápas v Bordeaux a možná i předtím doma s Kodaní (0:0). Věděli jsme, že ten krok můžeme udělat, a ty dva výkony byly daleko nervóznější než v prvních třech utkáních," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Teď máme poslední šanci to rozhodnout. Co jsme spolu pohromadě, tak jsme zvládli už hodně těžkých utkání, například pohárové finále s Jabloncem. Za tu dobu, co jsme spolu, jsme urazili velký kus cesty. Cítím z týmu obrovskou touhu to zítra zvládnout," dodal kouč Slavie.

Sám bude mít třetí pokus na postup do jarní fáze Evropské ligy, ještě jako trenér Liberce dvakrát poslední zápas skupiny prohrál. "Ty situace byly v obou případech jiné. V posledním utkání s Marseille to byl přímý souboj o postup, my jsme museli vyhrát a nevyšlo to. V druhém případě to byla spíš otázka velké teorie. Museli bychom vyhrát na PAOK Soluň a soupeři ztratit. Teď je výhoda, že nám stačí neprohrát," uvedl Trpišovský.

Zatímco v domácí lize má jeho tým nejlepší útok, v Evropské lize skóroval jen dvakrát. "Koncovka je náš dlouhodobější problém. Děláme pro to vše možné, je to ale vždy o rozhodnutí na hřišti. V zápase jsou stovky pozic, v danou chvíli je to někdy o postavení brankáře, někdy o štěstí. V Evropské lize si až tolik situací nevytvoříme jako v domácí lize, kdy je převaha po většinu zápasu. Evropské týmy jsou vyspělejší," řekl kouč.

Proti Zenitu mu bude chybět potrestaný Jan Bořil a na levém kraji obrany tak nastoupí Jaroslav Zelený. "Kvůli takovým situacím jsme Jardu podepisovali. I proto se tak kádr stavěl. Věděli jsme, že přijdou karetní a zdravotní absence. Proto jsme chtěli mít dva klasické levé obránce. Jarda bude debutovat v evropských pohárech a pevně věřím, že bude úspěšný a bude mít na co vzpomínat. Snad první start promění v to, po čem všichni toužíme," dodal Trpišovský.