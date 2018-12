Trpišovský blahopřál Plzni, do play off by chtěl Inter, sen je Anglie

Nestrašil vás přece jen ten příběh z minulého roku, kdy Slavia taky hrála o postup do posledního utkání, a přišla o něj prohrou s FC Astana? Docela dost hráčů ze současného kádru to zažilo...

„O tomhle jsme se vůbec nebavili, chtěli jsme se prostě připravit na zápas. Cítil jsem z týmu obrovské odhodlání celý týden, a až na prvních patnáct minut, kdy jsme byli trochu nervózní, se to povedlo. Pomohla nám i aktivní hra a atmosféra na stadionu. Věděli jsme, že máme mečbol, a je jen na nás, jestli ho proměníme.“

Je to pro vás největší úspěch v trenérské kariéře?

„Nevím, jestli největší, myslím, že třeba v Liberci, kdy jsme se prokousávali přes ta předkola a byli jsme v nich většinou outsideři, byl taky úspěch, nebylo to nic jednoduchého, a vždycky jsme pak navíc hráli do posledního utkání i o postup ze skupiny. Tohle taky beru jako velký úspěch, byla to velice silná skupina a do posledního kola mohly postoupit všechny týmy. Jsou to skvělé dva dny pro český fotbal, chci tím pogratulovat Viktorce Plzeň k postupu, mít dva kluby na jaře v Evropě je skvělé. A gratuluju i Jablonci k výkonu a výsledku v Kyjevě, víme všichni, jak důležitý je koeficient.“

Už jste si stihl rozmyslet, koho byste rád do prvního vyřazovacího kola?

„První mě napadá asi Inter Milán, to bych byl rád, a pak můj sen je podívat se na Ostrovy, do Anglie. Zařekl jsem se, že už to neřeknu, ale musím, je to můj sen.“

Jak daleko se vidíte v Evropské lize? Nemusí to končit jen jedním kolem?

„V téhle fázi už je hodně důležitý a rozhodující los, záleží na tom, jakého protivníka dostanete. Ale už tímhle postupem jsme si splnili ty nejvyšší ambice a i sen, možná až časem doceníme, které kluby z téhle skupiny nepostoupily, za to jsem strašně šťastný.“

