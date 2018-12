Slavia – Zenit Petrohrad 2:0. Postup v EL zařídili Zmrhal a Stoch

Slavia proti Zenitu bojuje o postup do jarní části Evropské ligy • koláž iSport.cz

Slavia vstoupila do utkání s Petrohradem skvěle, po první půli vedla 2:0 • Barbora Reichová (Sport)

Jaromír Zmrhal se raduje z gólu, kterým poslal Slavii v utkání proti Zenitu Petrohrad do vedení • Barbora Reichová (Sport)

Gólová radost Miroslava Stocha (vlevo) a Jaromíra Zmrhala, který poslal Slavii do vedení • Barbora Reichová (Sport)

Zvládli to! Fotbalisté Slavie porazili v posledním utkání skupiny Evropské ligy Zenit Petrohrad 2:0 a zajistili si postup do jarní fáze soutěže. Obě branky vstřelili už v prvním poločase, kdy se nejprve prosadil Jaromír Zmrhal, a krátce nato krásnou střelou zvýšil Miroslav Stoch. Slavia skončila ve skupině C s deseti body druhá, ruský celek měl už před zápasem zajištěný postup z prvního místa.