Poslední zápas v Trnavě. Emotivní Látal o kriticích a černé stránce fotbalu

Trnava v minulé sezoně získala slovenský titul, pod Látalovým vedením se pak prokousala přes kvalifikaci do základní skupiny Evropské ligy, kde nakonec získala sedm bodů a třetí místo ve skupině. Na konci listopadu ale přišlo zemětřesení v podobě ohlášených odchodů. Látal i Hoftych reagovali na zhoršující se ekonomickou situaci klubu, ale především na prý až nenávistnou atmosféru.

„Pro mě osobně to byl fantastický půlrok, ale zároveň půlrok s věcmi, na které nezapomenu a které do fotbalu nepatří,“ popisoval rozrušený Látal po triumfu nad Fenerbahce. „Tohoto týmu si velice vážím. Odehráli jsme spoustu zápasů, hodně jsme se nacestovali, prošli kvalifikací, a potom jsme kritizovaní za nějaký defenzivní výkon,“ díval se významně na novináře.

„Ale podívejte se, my jsme udělali pro slovenský fotbal sedm bodů. Dalších x bodů jsme získali v kvalifikaci. Já už tu nebudu, ale jsem zvědavý, kdy se někomu něco takového na Slovensku podaří. Pořád jsme ti špatní. V lize jsme špatní, v Bruselu jsme hráli defenzivně, byli jsme špatní, potom hrajeme ofenzivně a stále nějaká kritika. Proč to tak je?“ ptal se vyčítavě Látal.

„Odvedli jsme velký kus práce. Jsou tady v Trnavě ale i lidé, kteří dokážou fotbal velice znepříjemnit, pokazit. To, co se mi tady v Trnavě stalo, je ta černá stránka fotbalu,“ pokračoval někdejší kouč Košic či polského Piastu Gliwice.

O to víc si prý váží hráčů, kteří i do posledního zápasu dali všechno. „Všem bych chtěl poděkovat. Je to krásná tečka za půlrokem, který jsme v Trnavě odpracovali. Doufám, že si to někteří uvědomí. Teď ještě možná ne, ale až jim to dojde, tak si to uvědomí. Hlavně ti, kteří nás neustále kritizovali a nadávali nám,“ rozohnil se Látal, který se zamýšlel i nad budoucností klubu.

„Nevím, co s Trnavou bude. Všechno se odvíjí od financí a od majitele. Hodně kluků odsud odejde a moc dobře to s trnavským fotbalem nevidím, protože když odejde sedm až osm hráčů ze základní sestavy, těžko se potom tvoří a buduje tým. Vyhlídky nejsou moc růžové,“ soudí bývalý obránce či záložník.

Sám prý ještě neví, kdy a kde by mohl pokračovat. „Nějaké nabídky mám a své další působiště řeším. Teď jsem ale velmi vyčerpaný, tohle angažmá mě strašně vyždímalo. Možná bych si taky rád trochu odpočinul,“ uzavřel Látal.