Pačinda se nevešel na soupisku Plzně pro EL. Poslední místo má Bakoš | iSport.cz

Kádr Viktorie pro Evropskou ligu čítá čtyřiadvacet jmen a patří mezi ně i momentálně zranění Michael Krmenčík, Jan Kopic, Radim Řezník a Daniel Kolář. Mimo naopak zůstal ještě stoper Jiří Piroch, který se vrátil z hostování v Karviné a kvůli věku (23 let) už nemohl být zařazen ani na B-list.

Pačinda chytil na začátku přípravy střeleckou formu a prosadil se v prvních třech zápasech. Proti CSKA Sofia ani New England Revolution už vinou zranění do hry nezasáhl. Větší komplikací než natažený sval je pro něj třízápasová stopka, kterou si přenesl do FORTUNA:LIGY z juniorské ligy kvůli vyloučení.

„Tím, co udělal, si to samozřejmě zkomplikoval,“ připustil Pavel Vrba na začátku přípravy. „Bohužel se stalo, co se stalo, takže na té startovací čáře bude trošku znevýhodněn.“

Expert Kopecký: Drazí cizinci už jsou pasé, nejlépe v lize posílila Plzeň

FOTBAL DATA: Fyzická náročnost aneb Síla i prokletí české ligy