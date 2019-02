Plzni chybí beci, Řezník je připravený. Tým jsme vhodně doplnili, těší Vrbu | iSport.cz

Respektujete sílu Dinama, které má velký náskok na čele chorvatské ligy (14 bodů) a v Evropské lize vyhrálo základní skupinu?

„V první chorvatské lize je Dinamo obrovský favorit, několik let potvrzuje, že je nejlepším mužstvem v Chorvatsku a suverénně vládne domácí soutěži. Dinamo to potvrdilo i v zápasech Evropské ligy, kde na podzim dokázalo postoupit z prvního místa skupiny ve složení Fenerbahce, Anderlecht a Trnava. To je ukázka toho, že jejich mužstvo hraje opravdu velice dobře.“

Jaký je zdravotní stav hráčů? A nedělá vám starosti obrana, kde vám vypadl zraněný Hejda a vykartovaný Limberský?

„Víte, že máme dlouhodobě zraněné tři ofenzivní hráče - Koláře, Kopice a Krmenčíka, kteří v minulosti táhli náš útok. Naštěstí se nám přes zimu podařilo vhodně doplnit mužstvo, snad ti hráči prokážou kvalitu, dostanou na to prostor. Hejda má otřes mozku ze zápasu v Mladé Boleslavi, připravený bude nejdřív za 14 dní. Limberský má trest, to se v soutěžích stává. Dinamo má také některé hráče mimo.“

Bude do zápasu připravený Radim Řezník, který už po zranění trénuje s týmem?

„Radim Řezník je nominovaný na toto utkání.“

Čím to je, že se vám dlouhodobě daří zvládat domácí zápasy, kde je Viktoria velmi silná?

„Hráči Viktorky několikrát prokázali, že v důležitých utkáních se dokážou semknout ještě víc, než v některých ligových zápasech. Pevně věřím, že to zvládnou i v tomto dvojzápase.“

Marek Bakoš působil na podzim v Trnavě, která hrála ve skupině Evropské ligy s Dinamem. Ptal jste se ho na jeho postřehy ke čtvrtečnímu soupeři?

„Moc informací od hráčů nesbírám, spíš se na zápasy dívám sám. Takže zápasy Trnavy s Dinamem jsem viděl. Trnava vedla 1:0, pak mohla dát na 2:0, a skončilo by to jinak, než 2:1 pro Dinamo. Chorvatské mužstvo právě tam ukázalo sílu, že i když se nevyvíjel zápas v jeho prospěch, dokázalo zápas vyhrát.“

Co musíte zlepšit oproti duelu v Mladé Boleslavi, kde jste remizovali 1:1?

„Odehráli jsme tam průměrné utkání. Pokud chcete vyhrát zápas v Evropské lize, musíme hrát nadprůměrné utkání, ne průměrné.“

