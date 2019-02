České bitvy v Evropě: silní soupeři i nevýhoda pro fanoušky Slavie | iSport.cz

Ve čtvrtek projdou velkou zkouškou. Fotbalisté Slavie a Viktorie Plzeň vstupují do jarní fáze Evropské ligy. Narazí sice na ne úplně zvučné soupeře, zato pořádně nažhavené a nebezpečné týmy. Pražané hrají doma s belgickým Genkem (18.55), západočeští hráči o dvě hodiny později vyzvou chorvatské Dinamo Záhřeb (21). Jaká je situace v obou českých klubech před boji na evropské scéně? Vybrali jsme čtyři body.

Hráči Slavie a Plzně večer vstoupí do jarních bojů v Evropské lize

Hráči Slavie a Plzně večer vstoupí do jarních bojů v Evropské lize • FOTO: koláž iSport.cz

SESTAVA

PLZEŇ - Trenér Vrba má starosti především v defenzivní linii. Kvůli třem žlutým kartám nesmí hrát David Limberský, stoper Lukáš Hejda utrpěl otřes mozku ve víkendovém klání v Mladé Boleslavi. Radim Řezník se teprve vrací po operaci achilovky. Sice je do utkání nominovaný, ale v přípravě neodehrál jediný zápas. Plzni chybí ještě dlouhodobě zranění Krmenčík s Kolářem a Kopic.

Předpokládaná sestava Plzně: Hruška - Havel, Pernica, Hubník, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Kayamba, Čermák, Petržela - Beauguel.

SLAVIA - Kouč Trpišovský může využít téměř kompletní kádr. Z hráčů, kteří jsou zapsaní na soupisce pro Evropskou ligu, má drobné zdravotní potíže pouze Jan Sýkora. Dá se tak očekávat, že proti Genku slávisté nastoupí v takřka totožné sestavě jako do ligového utkání s Teplicemi. Možná až na jedinou výjimku… Do základní jedenáctky by se na úkor Petera Olayinky mohl vrátit Miroslav Stoch.

Předpokládaná sestava Slavie: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Ševčík, Zmrhal - Škoda.