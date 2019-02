Plzeň - Dinamo Záhřeb. Brání, brání, pak přijde smrtící brejk, říká Látal | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Doosan Arena, Plzeň

Co se vám vybaví, když se řekne Dinamo Záhřeb?

„Hned mě bohužel napadne špatná vzpomínka, protože při domácím zápase jsme měli zavřený stadion, což nám obrovsky ublížilo. Věřím tomu, že s lidmi bychom minimálně remizovali, protože přes hodinu jsme vedli 1:0. Uškodila nám bohužel nějaká stupidní písnička, kterou fanoušci zpívali deset minut po konci utkání s Anderlechtem… Místo toho jsme v Trnavě na tribuně měli asi dvě stě Chorvatů, což bylo trochu depresivní a smutné. Do té doby jsem nic podobného nezažil.“

Chorvaté skupinu suverénně opanovali se 14 body, neprohráli. Opravdu byli tak dobří?

„Samozřejmě, ale pomohlo jim, že Fenerbahce je v útlumu. I v turecké lize se potýká s problémy. Dinamo má kvalitu, ale určitě to není neporazitelný soupeř, přes kterého by se nedalo projít. Nám dali až dva góly v závěru.“

V čem je jejich největší síla?

„Je tam trenér (Nenad Bjelica), proti kterému jsem hrál už s Gliwicemi, když vedl Lech Poznaň. Jeho mužstva dostávají strašně málo gólů, Dinamo má velmi propracovanou defenzivu. Brání v bloku, těžko se do nich dostává, obranu mají fakt výbornou. Stejně tak mají na velice dobré úrovni útočné standardní situace, v prvním zápase proti Fenerbahce ze signálů dali dvě branky.“

Co ostré kraje?

„Vynikající! Oršič na jedné straně a Hajrovič (nyní v trestu) na druhé jsou velice rychlí a nepříjemní, umí přejít jeden na jednoho. Je těžké s nimi hrát otevřenou partii, protože to jim sedí nejvíc. Vpředu se střídá Gavranovič, který je menší a vrtkavý, s Petkovičem, který je robustnější a balony chodí do něj. To ale Pavel (Vrba) určitě všechno ví. Stejně jako to, že pro změnu mají problémy, když to trochu zavřete a hrajete defenzivněji. Pak se jim těžko kombinuje.“

Co se analýzy týče, tak jsou asi spíš směrodatné zápasy Dinama v Evropské lize, že? Protože v domácí soutěži nemá konkurenci.

„Určitě, vycházeli jsme z předchozích utkání v základní skupině. V lize teď sice doma vyhráli jen 1:0 penaltou v závěru, ale zase to svědčí o jejich defenzivě. Velmi často dokážou udržet nulu, výsledky mají podobné, většinou vítězí 1:0 nebo 2:0, málokdy je to nějaká přestřelka. Brání, brání, kolikrát ten zápas vypadá celkem nudně, ale pak z ničeho nic udeří ze smrtících brejků po krajích.“

Co čeká Viktorii za týden v odvetě v Chorvatsku, kde jste s Trnavou brzy prohrávali 0:2? Fanouškovské peklo?

„Začátek byl z naší strany výborný, soupeře jsme přehrávali, ale nechali jsme se tím asi unést. Protože najednou přišlo bum z pravé strany, pak bum z levé strany a bylo po zápase. Co se týče prostředí, není to tam moc příjemné. Tráva je super, ale stadion je starý a škaredý… Je tam dráha, za bránou je spousta místa, takže kontakt s hledištěm není pro hosty až tak drsný. Hodně se to všechno rozléhá. V předkole Ligy mistrů na Crvene Zvezdě Bělehrad to byla úplně jiná atmosféra.“