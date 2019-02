Horko v Plzni! Proti ultras Záhřebu zasáhla policie, došlo na zatýkání | iSport.cz

Pro Dinamo Záhřeb jde o zcela výjimečné utkání, chorvatský mistr se vůbec poprvé v moderní historii probojoval do jarní části evropských pohárů. Do Plzně tak přijelo velké množství fanoušků, kteří dorazili podpořit svůj tým. Někteří z nich se ale před stadionem dostali do konfliktu s policií, došlo i na zatýkání.

"Před malou chvíli proběhl před fotbalovým stadionem zákrok pořádkové jednotky pod jednotným vedení proti fanouškům GNK Dinamo Záhřeb," uvedla policejní mluvčí Iveta Kořínková.

Před stadionem se šrotilo několik stovek divokých příznivců, kteří se snažili dostat na stadion. Jenže mnozí z nich mají lístky do běžných sektorů, kam z důvodu bezpečnosti Plzeň chorvatské fanoušky nepouští. Klub na to několikrát upozorňoval před zápasem.

Jenže touha vidět utkání hnala chorvatské příznivce do Plzně i přes to, že už na ně nezbyly lístky do hostujícího sektoru. Den před utkáním se snažili kupovat lístky od plzeňských příznivců a když je policie nechtěla vpustit na stadion, strhla se mela.

"V 19:15 nám byla hlášená hromadná potyčka na Fotbalovém stadionu Štruncovy sady. Z místa jsme transportovali celkem 2 muže zasažené pepřovým sprejem a jednoho muže s lehkým zraněním dolní končetiny," uvedla tisková mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

Chorvatští fanoušci dělali neplechu také ve středu v noci, kdy popíjeli v plzeňských nočních podnicích.