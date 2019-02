Škoda o změnách v sestavě: Bál jsem se, že budu odříznutý, že to odse.. | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Velký slávistický večer, sešívaní rozdrtili Genk 4:1! Limberský potopil Plzeň VŠECHNA VIDEA ZDE

„Neměli jsme špatný začátek. Vytvořili jsme si určité šance, nějaké závary. Ten gól soupeře byl blbý, nebylo to v tu chvíli úplně ideální. Ale nic se neměnilo. Stejně jsme museli skórovat.“

Neměli jsme o Ondřeje Koláře obavy, že se to s ním potáhne celý zápas?

„Ne. To jsme neměli.“ (smích)

Co vám blesklo hlavou, když tu chybu udělal?

„V první chvíli jsem si říkal, že to byl dlouhý balón a mohl zůstat ve vápně. Ale vyběhl, dal si to na prsa, pak to chtěl nějak přihrát, ale dal to blbě. To se prostě stane.“

Jak vám pomohl ten vyrovnávací gól Vladimíra Coufala?

„Hodně to pomohlo. Ale jako mužstvo jsme to celé odehráli fantasticky. Měli jsme velmi dobrý střed zálohy, kde má Genk Malinovského a Pozuela, nenechali jsme je hrát, já jsem jim ještě zavíral stopera. Měli to těžké dopředu.“

Oproti zápasu v Plzni jste měli pět změn, jak důležití noví hráči byli?

„Všichni podali skvělý výkon, byl jsem až překvapený. Maso hrál první minuty tady, Ibra na jaře taky, nebyl ani na lavici, ale o jeho kvalitách víme. Tihle kluci to odehráli skvěle. Králík nastupoval zatím jen z lavičky, taky super. Fakt dobré výkony.“

Ani Simon Deli neodehrál na jaře ještě ani minutu...

„No, vidíte, Simon. Ale my víme, jaký je. Stopery máme všechny hrozně vyrovnané. Tam jsem ani nevnímal změnu.“

Možná změny nebyly vůbec vidět...

„Já se toho tedy trošku bál, říkal jsem si, že budu nahoře odříznutý a zase to odseru... (smích) Ale opak byl pravdou. Trenéři to postavili skvěle, vyšlo nám to.“

Soupeře jste nakonec dorazil dvěma góly, co ten druhý? Byl dost z dálky.

„Je fakt, že to letělo dlouho, hlavně jsem se modlil, aby to tam zapadlo a nešlo to na tyč, nebo na břevno.“

Ještě k prohře v Plzni. Zdálo se, jako by se ani nestala.

„Tohle je strašně důležité, že po nevydařeném zápase se dokážeme semknout a zvládneme další utkání. To je naše obrovská síla.“

Jakého soupeře byste si přál v osmifinále? Děsí vás tam někdo?

„No, někdo jo...“ (smích)

Velká jména?

„Velká jména mě právě vůbec neděsí. Ale jsou tam týmy, které rozhodně ano.“