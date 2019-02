Trpišovského trumfy? Pomohl mu šlágr v Plzni i snaha vymazat opory Genku | iSport.cz

Štruncovy sady se plní, je sváteční den. Nejen proto, že je neděle, ale že hraje Viktoria se Slavií, druhý s prvním. A pak ten výbuch... Poslední ligové utkání silně ovlivnilo trenéra červenobílých Jindřicha Trpišovského a jeho kolegy ve skládání jedenáctky na odvetu s Racingem Genk.

Záložník Ibrahim Traoré, dosud opomíjený nejen v sestavě, ale i v zápasových nominacích, byl v plánech už před soubojem s Viktorií. Z toho nakonec sešlo i proto, že Slavia za sebou měla dobrý poutavý domácí zápas s Genkem. Jenže nedělní úlet s hlavami slávistických trenérů zamotal.

Odpadla nedotknutelnost Miroslava Stocha nebo Josefa Hušbauera, oddech dostala i velice slibná posila Petr Ševčík. „Nebylo to jednoduché, ale v téhle pozici se prostě musíte rozhodnout. Někdy to vyjde a někdy třeba ne jako v Plzni,“ zůstával Trpišovský nad věcí a odmítal, že by sám skládal divokými rošádami v jedenáctce hlavu na špalek. „Chtěli jsme dostat do mužstva novou energii a byli jsme přesvědčení, že děláme to nejlepší v zájmu týmu.“

Jarní vytížení nových hráčů v základu Slavie před odvetou v Genku Hráč Zápasy/minuty V nominaci na utkání Simon Deli 0/0 3 Alex Král 3/61 3 Lukáš Masopust 0/10 3 Ibrahim Traoé 0/0 0 Milan Škoda 3/180 3

Za složením sestavy na odvetu v Genku se skrývají výkony z posledních zápasů, tréninková morálka a samozřejmě taktické potřeby. Rozhodující se tak zdálo být nasazení středních záložníků Ibrahima Traorého a Alexe Krále a křídla Lukáše Masopusta.

„Klíč jsme viděli v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Malinovskij nám dělal obrovské problémy v Praze svou prací na velkém prostoru a zásobováním ofenzivních hráčů. Museli jsme vybrat tři hráče, kteří se obětují pro tým, naběhají šestnáct kilometrů a vyřadí tyhle dva ze hry a zároveň taky pomůžou útoku,“ ukázal na trio Král, Traoré a Souček, jenž jako velká opora dohlížel na své dva kolegy ve středu zálohy.

Tohle se povedlo.

Alejandro Pozuelo, hráč s brilantní jemnou technikou, jenž se umí vymotat ze šlamastyky i na pětníku, vycouval ze hry už v prvním poločase. V něm se dostal jen do dvou nápaditých akcí, zbytek mu zejména Souček s Králem dokonale otrávili. A Malinovskij? Jeho přesah z hloubi pole do útoku zmizel rovněž, zůstal jen u jednoduchých přihrávek mezi obránci, do kterých mu navíc ještě skákal další z Trpišovského trumfů Milan Škoda, jenž měl za úkol odpárat z rozehrávky stopera Sebastiana Dewaesta.

Změny v základu mezi zápasy na jaře 1 - Teplice (2:0) – Genk (0:0)

(Olayinka – Stoch)



1 - Genk (0:0)–Plzeň (0:2)

(Škoda – Olayinka)



5 - Plzeň (0:2)–Genk (4:1)

(Ngadeu, Hušbauer, Ševčík, Stoch, Olayinka – Deli, Král, Traoré, Masopust, Škoda)

„Bál jsem se, že budu odříznutý, že to odse…“ přiznal po utkání Škoda. „Ale trenérovi se to povedlo, zvládli jsme to skvěle, jsem na tým pyšný,“ dodal dvougólový kapitán.

A poslední háček, Leandro Trossard. Ten se v utkání sice prosadil, ale na gól mu namazal Ondřej Kolář diverzní akcí, o níž později Lukáš Masopust, další tažené eso, prohlásil, že u gólmana, který tolik hraje nohama, to jednou přijít prostě muselo... Masopust si s kolegou napravo Vladimírem Coufalem měli Trossarda přehazovat, zimní posila tak měla na křídle dost defenzivních pokynů.

Za celý zápas vznikla pouze jedna akce, kdy Trossarda hráči Slavie špatně přebírali. Bylo to na začátku utkání, kdy při náběhu domácího záložníka na sebe ukazovali Ondřej Kúdela, Ibrahim Traoré a Vladimír Coufal, načež se ho po pár vteřinách ujal první jmenovaný.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Trossard Hosté: 23. Coufal, 54. Traoré, 64. Milan Škoda, 69. Milan Škoda Sestavy Domácí: Vuković (58. Jackers) – Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre (56. Uronen) – Malinovskyj, Pozuelo, Heynen (29. Wouters) – Trossard (C), Samatta, Ito. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (63. Stoch) – Masopust (65. Olayinka), Král, Zmrhal – Milan Škoda (C) (75. Van Buren). Náhradníci Domácí: Jackers, Wouters, Ingvartsen, Uronen, Aidoo, Ndongala, Gano Hosté: Kovář, Olayinka, Hušbauer, Van Buren, Stoch, Baluta, Frydrych Karty Domácí: Wouters Hosté: Kúdela, Traoré, Milan Škoda, Coufal, Van Buren Rozhodčí Madden – Connor, Mulvanny (všichni SCO) Stadion Luminus Arena, Genk

