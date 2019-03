Slavia plánuje na Sevillu. Vyhnout se svěráku, Zmrhal se má učit Messiho akce | iSport.cz

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před odletem k utkání Evropské ligy do Sevilly. Vpravo šéf klubu Jaroslav Tvrdík • ČTK

S přehnaně defenzivní taktikou na slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nechoďte, ve čtvrtek v Seville bude nutit své hráče k aktivitě, ne aby jen urputně bránili. Červenobílí se do Španělska těší, v Evropě mají už splněno, byť by byli rádi, kdyby měli ještě víc. To, že se Seville aktuálně nedaří, Trpišovský jako výhodu nebere.