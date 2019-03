Slavia je v Seville! Jsme pověrčiví, máme model jak v Genku, říká asistent | iSport.cz

Ráno kolem desáté hodiny dorazili na pražské letiště, po jedenácté hodině nabrali směr Sevilla, kde kolem půl třetí odpoledne přistáli. Slávisté už jsou ve Španělsku, kde je ve čtvrtek čeká první utkání osmifinále Evropské ligy proti FC Sevilla.

Přesun dva dny před zápasem na půdu soupeře v evropských pohárech je pro partu trenéra Jindřicha Trpišovského tradiční. „Už jsme si na to zvykli. Pro kluky je to lepší. Je tu tepleji než u nás, zvyknou si. Uděláme si takovou svou pohodu, máme trochu víc času si soupeře nakoukat. Je to pohodlnější,“ vysvětluje Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký.

Program mají červenobílí už také zažitý, ještě v úterý je čekal trénink. „Model bude stejný jako v Genku. Jsme trochu pověrčiví, věřím, že nám to zase vyjde,“ usmívá se Houštecký s odkazem na předchozí kolo vyřazovací fáze Evropské ligy, kdy „sešívaní“ po báječném výkonu vypráskali lídra belgické ligy.

Trénink už není nějak náročný. „Je to hlavně o tom, aby se mančaft dostal do pohody. Na trénincích před zápasy už nic nenacvičíme. Ani nevíme, kdo na nás může koukat. Tohle všechno jsme si řekli už u nás,“ povídá Houštecký.

Slavia odcestovala do Sevilly takřka kompletní. Kromě dlouhodobých marodů Stanislava Tecla a Jakuba Hromady chybí ještě zraněný záložník Petr Ševčík. „To je docela škoda. Na tenhle zápas by se nám svým pojetím a stylem, jakým hraje, určitě hodil. Věříme, že do čtrnácti dnů by měl být v tréninku,“ říká slávistický asistent.

Trenérský štáb bude mít zase trochu dilema, jak poskládat základní jedenáctku. „Kluci jsou ve formě, je to dobře, i když je složitější vybrat sestavu,“ uznává Houštecký. Ale napěchovaný kádr všem prospívá. „Hráči se sami koncentrují, protože ta konkurence je tak velká, že si nikdo neuleví ani na tréninku,“ lebedí si Houštecký.