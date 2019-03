Na Sevillu s hrdiny z Genku. Jak by mohla Slavia překvapit favorita? | iSport.cz

Radost hráčů Slavie pod kotlem svých fanoušků po utkání v Genku • FOTO: Reuters

Není proč se bát. „Máte splněno,“ vyprovodil v úterý mužstvo na první osmifinále Evropské ligy do Sevilly šéf Slavie Jaroslav Tvrdík uklidňujícím vzkazem. „Sešívaní“ před dvěma týdny šokovali favorizovaný Racing Genk a je možné, že podobné složení sestavy by mohlo fungovat i tentokrát. Herní systém Sevilly je velmi přizpůsobivý a ofenziva drtivá. Přesto není španělský celek neporazitelný. Jak by mohla Slavia dnes od 19 hodin v prvním zápase osmifinále Evropské ligy svého soupeře překonat?