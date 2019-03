Sevilla doma Barcelonu valila, ví Trpišovský. Chystá změny v sestavě | iSport.cz

Jak byste Sevillu charakterizoval?

„Je to klasické španělské mužstvo, rádo drží balon, je silné v kombinaci. Když mají balon, umí roztočit kolotoč přihrávek a vy běháte bez míče. Velice rychle kombinují. Třeba se zdá, že moc nenaběhají, ale jsou pořád volní. Teď se jim moc nedaří, ale je zase potřeba se podívat, s jakými týmy hráli. Troufnu si říct, že Barcelonu tady valili a vedli 2:1. Messi dal hattrick a jednu asistenci, jinak by tady Barcelona prohrála. Je to tým na úrovni těchto soupeřů.“

Hodně se tu řeší krize Sevilly v lize. Myslíte si, že to bude mít na utkání vliv?

„Nemyslím si. Jel jsem taxíkem a řidič byl vášnivým fanouškem, vyprávěl mi o týmu, o tom, jak se připravují. Támhle na zdi zase vidíme, jak jsou pro ně Evropská liga a poháry důležité. Má přijít přes třicet tisíc diváků. Hráči vlezou na hřiště a určitě nemyslí na to, jestli je ten zápas míň nebo víc důležitý. Hrají doma, budou chtít vyhrát, zvlášť v situaci, ve které jsou. Na to bych určitě nespoléhal. Budou určitě nesmírně silní.“

V Genku jste překvapil sestavou. Co přijde v Seville?

„Je možné, že nějaké změny přijdou. I kvůli programu, který nás čeká. Už v neděli hrajeme s Baníkem, což pro nás bude velice těžké utkání. Sestava bude vycházet z toho, co nám stejně jako v Genku vyjde jako nejlepší varianta. Chceme tu podat co nejlepší výkon a uhrát co nejlepší výsledek. Chceme to soupeři co nejvíc znepříjemnit. Bude to hodně vycházet z toho, abychom hru Sevilly rozbili.“

Znáte brankářské Sevilly Tomáše Vaclíka, měl jste ho na Žižkově. Můžete ho porovnat s Ondřejem Kolářem?

„Je mezi nimi věkový rozdíl, ale oba chytali ve své době stylem, který se od ostatních brankářů odlišoval. Tomáš patřil typologicky k jiným gólmanům, než v té době byli. To samé platí o Ondrovi a doufám, že Ondra půjde v jeho šlépějích. Oba mají ideální parametry, ideální figuru, snaží se hrát nohama, mají výborný postřeh. Tomáš má obrovskou výhodu v tom, co má odchytáno v evropských pohárech. V reprezentaci je teď jednička. Chytal za Basilej těžké zápasy a dnes je v takovém klubu. Za to jsem rád, strašně si to zaslouží. Jak už jsem říkal, jeho pracovitost, koncentrace byly neuvěřitelné. Oba patří do brankářské špičky.“

Co bude potřeba k úspěchu?

„Komplexní výkon. V Genku všichni hráči v základní sestavě odehráli maximum. To potřebujeme i teď. Když dva tři hráči v takových zápasech vypadnou, je to velký problém a soupeř vás přehraje. Potřebujeme zase trefit sestavu tak, aby podali všichni aktivní a nebojácný výkon. A druhá věc, nesmíme ztrácet míč v přechodové fázi. Pokud by se to dělo, brejky soupeře jsou smrtící. Nesmíme být v ničem slabí.“

