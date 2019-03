Král před odvetou Slavie: Sevilla vyhrála 5:2? My také zvládli Baník | iSport.cz

Jak byste to období od odvety v Genku, kdy jste nastoupil poprvé v základu, shrnul?

„Jako šťastné, budu se snažit na zápasy, ale i celkově na tréninky připravovat v hlavě tak, aby to mělo dál vzestupnou tendenci, takovou, jakou to má teď.“

Jak reagovali spoluhráči a trenéři na vaši nominaci?

„Kluci i trenéři mi gratulovali, a já jsem moc rád, že ta nominace přišla.“

Jak to prožíváte?

„Udělalo mi to obrovskou radost, ale ještě jsem nad tím nějak moc nepřemýšlel. Spíš se soustředím na dnešek a na neděli. Nominaci teprve vstřebávám, snažím se tomu nedávat zatím nějakou zvláštní pozornost. Řešit to budu až od příštího pondělí.“

Jste z odvety proti Seville nervózní?

„Já doufám, že jsem dobře připravený, odpočatý. Jsem rád, že jsem nastoupil už v Seville, že už mám nějakou zkušenost s tou atmosférou. A všichni se na to obrovsky těšíme.“

Bránit remízu by byla sebevražda, ví Král. Jak přijal pozvánku do repre?

Ani poslední výhra Sevilly nad San Sebastianem 5:2 s vámi nijak nelomcuje?

„Přehnaný respekt vyloženě nemáme, koukám se na to tak, že jsme taky sehráli o víkendu těžký zápas s Baníkem, vyhráli jsme 4:0. Nemyslím, že bychom si neměli věřit, i proto, že jsme u nich dokázali sehrát dobrý zápas.“

Bude odveta podobná?

„Očekávám, že ano, možná ještě těžší než první zápas, protože Sevilla potřebuje góly, aby postoupila. My jí to určitě neulehčíme, budeme se snažit hrát organizovaně, napadat je. To nejhorší, co bychom mohli udělat, je bránit se celý zápas.“

Povzbuzuje vás nějak fakt, že v domácích zápasech Evropské ligy jste ještě neinkasovali? Zopakovat to, jste ve čtvrtfinále.

„Určitě máme skvělou obranu, ale už jsme si vyzkoušeli sílu Sevilly, zvlášť ve druhém poločase našeho prvního zápasu, jak je dobrá směrem dopředu, neproměnila spoustu šancí. Musíme hrát jako v prvním poločase, napadat je, snažit se být aktivní. Sami chceme dát gól i proto, aby se nám pak hrálo líp.“