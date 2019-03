Kat Sevilly Traoré: Hrdinové jsou všichni. Můžeme jít do finále | iSport.cz

Velká euforie, že?

„Je to pro nás velký výsledek proti Seville, která je jedním z nejlepších klubů v Evropské lize. Všichni víme, že ji několikrát vyhrála, snad pětkrát. Dnes byli všichni perfektní, všichni ze sebe vydali všechno. Teď jsme šťastní a těšíme se na další kolo.“

Cítíte se jako hrdina, když jste vstřelil vítěznou branku?

„Ne. Hrdinové jsou všichni, celý tým. Podívejte se třeba na Micka van Burena, seděl na lavičce, pak přišel na hřiště a dal do toho všechno. Jak říkám, hrdinové jsou všichni.“

Jak se gólová situace seběhla?

„Byl dlouhý míč do vápna, já ho dal Peterovi (Olayinkovi). Peter mi ho vrátil a já vystřelil, obránce pak míč tečoval a nakonec z toho byl gól. Bylo to fantastické, pro mě je to top.“

Jaká panovala atmosféra v kabině bezprostředně po zápase?

„Dostali jsme se do čtvrtfinále, takže všichni v kabině byli samozřejmě šťastní. Byl tam prezident, užíváme si to.“

Co jste si říkal za stavu 2:3 v prodloužení? V tu chvíli jste museli dát dva góly.

„Že ještě není konec, že ještě nějaký čas zbývá. Nikdy nevíte, co se stane, pořád musíte hrát. A co se nám podařilo, to je fantastické.“

Kde může cesta Slavie v Evropské lize skončit?

„Doufám, že ve finále (úsměv). Uvidíme. V soutěži zůstávají třeba Arsenal nebo Chelsea, uvidíme, koho dostaneme. Jsme připraveni na vše. Ale můžeme jít až do finále, proč ne? Je to možné, ne (úsměv)?“

Oslavíte nějak postup?

„Teď ne, potřebuji si odpočinout. Hrát sto dvacet minut není snadné a už v neděli nás čeká ligový zápas v Příbrami. Pak to možná můžeme trochu oslavit, ale teď se budeme soustředit na toto utkání.“