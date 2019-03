Ocenění pro slávisty! Ngadeu a Souček v ideální sestavě týdne EL | iSport.cz

Osmadvacetiletý Ngadeu, který se dostal do ideální sestavy kola už na podzim, otevřel ve druhém střetnutí se Sevillou ve 14. minutě skóre. Souček po změně stran proměněnou penaltou posunul domácí do vedení 2:1 a v prodloužení přihrál Micku van Burenovi na vyrovnávací gól na 3:3.

Čtyřiadvacetiletý Souček se také ocitl ve čtyřčlenné nominaci na nejlepšího hráče týdne spolu s Emerickem Aubameyangem z Arsenalu, Jonasem z Benficy Lisabon a Olivierem Giroudem z Chelsea, který nakonec zvítězil. V odvetě nastřílel Dynamu Kyjev při triumfu 5:0 na jeho hřišti hattrick a s devíti brankami je nejlepším střelcem soutěže.

V předchozím souboji 2. kola Evropské ligy s Genkem se do ideální sestavy probojoval po obou zápasech rovněž slávistický obránce Vladimír Coufal. Po úvodním duelu 2. kola soutěže proti Dinamu Záhřeb pronikl do ideální jedenáctky vedle Coufala i plzeňský stoper Luděk Pernica.

Ideální sestava odvetných zápasů osmifinále Evropské ligy podle UEFA:

Odisseas Vlachodimos (Benfica) - Marcos Alonso (Chelsea), Ferro (Benfica), Michael Ngadeu (Slavia), Alex Grimaldo (Benfica) - Ainsley Maitland-Niles (Arsenal), Pizzi (Benfica), Tomáš Souček (Slavia) - Callum Hudson-Odoi (Chelsea) - Oliver Giroud (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

