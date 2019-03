Slavia spustila dřív prodej lístků na Chelsea. Správné, vysvětlil Tvrdík | iSport.cz

„V současné době jsou již vstupenky na venkovní zápas beznadějně vyprodané.“ Tak přesně tato věta překvapila v sobotu před devátou hodinou ranní mnoho slávistických fanoušků. Proč? Prodej lístků na duel čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea – Slavia měl být totiž spuštěn právě až v sobotu v 9:00.

Už o 15 minut dříve však bylo vyprodáno. „Můžu vám říct vtip? Byl jsem první, na koho ve frontě nevyšel lístek na Stamford Bridge. V 8:45,“ uvedl na svém twitteru fanoušek s přezdívkou Foukni to pod víko.

Fanoušci „sešívaných“ se začali před Sinobo Stadium hromadit již během pátečních odpoledních hodin. Postupně fronta před pokladnami rostla, někteří z fans dokonce vytáhli gril, aby si čekání zpříjemnili dobrým jídlem.

Vedení Slavie nakonec na rozrůstající se počet fanoušků před stadionem zareagovalo a k překvapení přítomných se rozhodlo spustit prodej vstupenek na zápas na Stamford Bridge dříve. „Rozhodnutí klubu o předčasném zahájení prodeje v reakci na situaci před stadionem považuji za správné. Děkuji lidem z klubu, kteří šli přes noc prodávat,“ konstatoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Rozhodnuti klubu o predcasnem zahajeni prodeje v reakci na situaci pred stadionem povazuji za spravne. Dekuji lidem z klubu, kteri sli pres noc prodavat. Za chybu povazuji, ze soucasne nebylo toto rozhodnuti verejne a transparentne komunikovano, coz si v noci nikdo neuvedomil. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 23, 2019

Zároveň však připustil, že jednu černou kaňku dřívější prodej měl. „Za chybu považuji, že současně nebylo toto rozhodnutí veřejně a transparentně komunikováno, což si v noci nikdo neuvědomil,“ mrzelo Tvrdíka.

Informace o vyprodaných lístcích vzbudila mnoho různých reakcí. Řadě fanoušků se předčasný prodej nelíbil, jiní jim však přinesli rozumné vysvětlení. „Pro všechny, co nestihli koupit lístky na CFC do Londýna a teď nadávají: Přišli jste pozdě a jen díky nočnímu prodeji jste nemuseli čekat deset hodin (doba, během které bylo vyprodáno) na informaci, že se na vás nedostane. Ve 23:00 bylo ve frontě 310 lidí,“ zklidňovali na svém twitteru nahněvané fanoušky zástupci Tribuny Sever, skupiny nejvěrnějších příznivců Slavie.

„S lístky na Chelsea away v kapse z noční akce, se neuvěřitelně těším na výjezd svého života. Slavie v Anglii,“ napsal na svém twitteru spokojený Dekret, fanoušek Slavie a rapper, který je autorem písně Tribuna Sever. „Velmi rozumný a vstřícný krok ze strany Slavie, která identifikovala, že je lepší spustit předprodej dřív. Z fronty by nikdo neodešel, naopak. Na co nechat lidi čekat, když vyhodnotíš, že na konec (přibývající) fronty už se nedostane? Díky za to!“ dodal.

