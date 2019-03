Pomůže Slavii další rebelie v Chelsea?! Fanoušci kvůli kouči hlásí bojkot | iSport.cz

O žádném jiném velkoklubu se v posledních dnech v českém fotbalovém prostředí nemluvilo více. Londýnská Chelsea, jež má za sebou nemalou porci úspěchů, přijede do české metropole. V rámci čtvrtfinále Evropské ligy se utká se Slavií. Přestože bude velkým favoritem, Pražané nejsou úplně bez šance. Navíc by se chtělo říct, kdy jindy ji vyřadit než teď.

„Blues“ totiž neprocházejí vůbec dobrým obdobím, atmosféra v týmu houstne. Jméno, které vyvolává nejvíc emocí? Maurizio Sarri. Právě 60letý trenér už několik týdnů vzbuzuje ve fanoušcích negativní vášně, mnozí z nich mu vůbec nemůžou přijít na jméno. Vadí jim jeho přístup, výroky na tiskových konferencích i taktické pokyny.

Není to tak dávno, co se tribunami Stamford Bridge hlasitě nesl pokřik „Sr*t na Sarri-ball“. Konkrétně to bylo během osmifinále FA Cupu s Manchesterem United. Chelsea tehdy prohrála 0:2 a přišla o šanci získat slavnou trofej.

O několik dní později došlo ve finále Ligového poháru na omílaný konflikt mezi italským koučem a brankářem Kepou, který neuposlechl jeho výzvy vystřídat. Sarri podle příznivců ztratil u hráčů respekt a veškerou důvěru.

V jednu chvíli se sice zdálo, že se situace na Stamford Bridge trochu uklidní, když tým kolem belgické hvězdy Edena Hazarda třikrát v řadě bodoval a vyřadil z Evropské ligy Dynamo Kyjev, pak se ale vše vrátilo do starých kolejí. Chelsea po pětigólové výhře na Ukrajině prohrála v Premier League s jedenáctým Evertonem. Někteří stoupenci se tak rozhodli zasáhnout.

Bojkot! Jak informoval server deníku Daily Mail, stovky permanentkářů oželí příští tři domácí ligová střetnutí. Chtějí tak znovu zatlačit na celé vedení a dát mu jasně najevo, že s italským koučem na lavičce nejsou vůbec spokojeni. Už nyní začaly prodávat svá místa na nejbližší duel s Brightonem, bez jejich podpory se budou muset hráči obejít i v londýnském derby proti West Hamu.

Pokud se ke vzbouřeným „odvážlivcům“ přidají další a další, bude muset začít majitel Roman Abramovič, jenž zatím nad kritizovaným kuřákem drží ochrannou ruku, jednat.

Největším úkolem Sarriho je nyní dovést kádr k titulu v Evropské lize a jistotě účasti v příštím ročníku Ligy mistrů bez ohledu na výsledky v domácí soutěži.

O tom, zda se mu to povede, hodně napoví už první duel na Slavii. Případné vyřazení českým zástupcem mu může definitivně zlomit vaz. A že to není nic nereálného. Pablo Machín, dnes již bývalý kouč Sevilly, by mohl vyprávět.